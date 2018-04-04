Экс-участницу «Дом-2» Викторию Романец заподозрили в закусывании щек
Бывшую участницу скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Викторию Романец продолжают критиковать недоброжелатели.
Стоит отметить, что внешний вид и фигуру обворожительной брюнетки довольно часто подвергают критике пользователи соц.сетей. Несмотря на то, что девушка публикует в Инстаграм фотографии, на которых она превосходно выглядит, хейтеры уверены, что все, что Виктория показывает, является фотошопом. Тем более что в Интернете в последнее время начали появляться снимки шустрых папарации, на которых хорошо видно, что Романец еще далеко до идеала.
Вероятней всего, что брюнетке надоело терпеть постоянные необоснованные высказывания критиков в свою сторону. В итоге Виктория набросилась на тех, кто посмел упрекнуть ее в лишнем весе и чрезмерном использовании фотошопа.
Заметим, что некоторые из пользователей Сети предполагают, что Романец, стремясь добиться фееричного вида на фотографии, даже начала закусывать щеки. Именно эти подозрения и вывели экс-участницу «Дом-2» из себя окончательно.
Виктория набросилась на всех злопыхателей, которые, по ее мнению, несут чушь. Девушка подчеркнула, что когда люди избавляются от лишнего веса, первым делом у них исчезают щеки, а также добавила, что если бы она на самом деле закусывала те самые щеки, то она бы не смогла нормально говорить.
Стоит отметить, что внешний вид и фигуру обворожительной брюнетки довольно часто подвергают критике пользователи соц.сетей. Несмотря на то, что девушка публикует в Инстаграм фотографии, на которых она превосходно выглядит, хейтеры уверены, что все, что Виктория показывает, является фотошопом. Тем более что в Интернете в последнее время начали появляться снимки шустрых папарации, на которых хорошо видно, что Романец еще далеко до идеала.
Вероятней всего, что брюнетке надоело терпеть постоянные необоснованные высказывания критиков в свою сторону. В итоге Виктория набросилась на тех, кто посмел упрекнуть ее в лишнем весе и чрезмерном использовании фотошопа.
Заметим, что некоторые из пользователей Сети предполагают, что Романец, стремясь добиться фееричного вида на фотографии, даже начала закусывать щеки. Именно эти подозрения и вывели экс-участницу «Дом-2» из себя окончательно.
Виктория набросилась на всех злопыхателей, которые, по ее мнению, несут чушь. Девушка подчеркнула, что когда люди избавляются от лишнего веса, первым делом у них исчезают щеки, а также добавила, что если бы она на самом деле закусывала те самые щеки, то она бы не смогла нормально говорить.
«Если так злится, значит, не зря сомневаются!», «Ой, как же мы заговорили..», «Виктория, прекращай уже! Все и так хорошо видно!», - пишут хейтеры.