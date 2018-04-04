Экс-участницу «Дом-2» Викторию Романец заподозрили в закусывании щек

«Если так злится, значит, не зря сомневаются!», «Ой, как же мы заговорили..», «Виктория, прекращай уже! Все и так хорошо видно!», - пишут хейтеры.

Стоит отметить, что внешний вид и фигуру обворожительной брюнетки довольно часто подвергают критике пользователи соц.сетей. Несмотря на то, что девушка публикует в Инстаграм фотографии, на которых она превосходно выглядит, хейтеры уверены, что все, что Виктория показывает, является фотошопом. Тем более что в Интернете в последнее время начали появляться снимки шустрых папарации, на которых хорошо видно, что Романец еще далеко до идеала.Вероятней всего, что брюнетке надоело терпеть постоянные необоснованные высказывания критиков в свою сторону. В итоге Виктория набросилась на тех, кто посмел упрекнуть ее в лишнем весе и чрезмерном использовании фотошопа.Заметим, что некоторые из пользователей Сети предполагают, что Романец, стремясь добиться фееричного вида на фотографии, даже начала закусывать щеки. Именно эти подозрения и вывели экс-участницу «Дом-2» из себя окончательно.Виктория набросилась на всех злопыхателей, которые, по ее мнению, несут чушь. Девушка подчеркнула, что когда люди избавляются от лишнего веса, первым делом у них исчезают щеки, а также добавила, что если бы она на самом деле закусывала те самые щеки, то она бы не смогла нормально говорить.