Ольга Бузова переполнена эмоциями от футбола и футболистов

«Во время футбола эмоции иногда просто переполняют! А теперь появился новый способ ими поделиться, да еще и выиграть кучу призов!

Делитесь своими футбольными эмоциями с друзьями при помощи футбольной пачки Lays и хэштега #ФутбольныеЭмоции...Каждую неделю – новые призы! Автор самой креативной фотографии попадет на биллборд и станет звездой своего города!», - написала под фотографией с пачкой чипсов «Lays» Бузова.

«Лохотрон все это и развод!!!», «Задолбали эти лохотронские призы и конкурсы!!!», «Людей только травишь этими чипсами! И так поколение дохлое, ходят и рассыпаются!! А ты еще бабки делаешь на чипсах!», - пишут недоброжелатели.

Телеведущая эпатажной телестройки «Дом-2», а также восходящая исполнительница продолжает радовать многочисленных подписчиков не только креативными фотографиями, но и хорошими новостями.Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на странице очередной пост-рекламу, в котором призвала всех своих фанатов поспешить сделать оригинальный снимок с пачкой чипсов «Lays», ведь за это они получат очень крутые подарки и даже могут стать звездой в своем городе.Стоит заметить, что всего за несколько часов «футбольный» снимок знаменитости набрал чуть больше 208 тысяч лайков, а большое количество хейтеров буквально закидали Ольгу неприятными комментариями.