Муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового «Простоквашино»

«Вышло новое "Простоквашино". Покажу сегодня детям - волнительный момент. Это все-таки наше детство. Как они воспримут, понравится или уйдут опять к спайдер-менам», - написал под роликом муж Ксении Бородиной.

«Просто звездец..Такой мультик испортили..Одна злость и ненависть какая-то, у нас он добрый был!», «Лучше бы что-то новое придумали, а не портили идеальное!», «Ужасно! Не нужно такой мультик деткам показыаать! То ли дело старое «Простоквашино»! Сама люблю до безумия!», «Какой ужассс», «Курбан, лучше старенький мультик с детками посмотрите!», - пишут комментаторы.



В последнее время Курбан Омаров куда чаще начал проводить время с детьми, чем он сразу же делиться в личном микроблоге. С чем это связано, точно сказать невозможно, однако многочисленные пользователи Сети уверены, что всему причиной бизнес, которого не так давно у мужчины не стало.Несколько часов назад Курбан опубликовал у себя на странице новый видеоролик, под которым заявил подписчикам, что намерен показать чадам волнительный момент популярного мультфильма своего детства «Простоквашино».Нужно сказать, что большому количеству фолловеров не понравился новый «Простоквашино», о чем они поспешили заявить под последней публикацией Омарова.