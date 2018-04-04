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Муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового «Простоквашино»

Супруг звезды скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной решил снова испробовать удачу и познакомить детей со своим детством.

В последнее время Курбан Омаров куда чаще начал проводить время с детьми, чем он сразу же делиться в личном микроблоге. С чем это связано, точно сказать невозможно, однако многочисленные пользователи Сети уверены, что всему причиной бизнес, которого не так давно у мужчины не стало.

Муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового «Простоквашино»

Несколько часов назад Курбан опубликовал у себя на странице новый видеоролик, под которым заявил подписчикам, что намерен показать чадам волнительный момент популярного мультфильма своего детства «Простоквашино».

«Вышло новое "Простоквашино". Покажу сегодня детям - волнительный момент. Это все-таки наше детство. Как они воспримут, понравится или уйдут опять к спайдер-менам», - написал под роликом муж Ксении Бородиной.

Нужно сказать, что большому количеству фолловеров не понравился новый «Простоквашино», о чем они поспешили заявить под последней публикацией Омарова.

Муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового «Простоквашино»

«Просто звездец..Такой мультик испортили..Одна злость и ненависть какая-то, у нас он добрый был!», «Лучше бы что-то новое придумали, а не портили идеальное!», «Ужасно! Не нужно такой мультик деткам показыаать! То ли дело старое «Простоквашино»! Сама люблю до безумия!», «Какой ужассс», «Курбан, лучше старенький мультик с детками посмотрите!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:57
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