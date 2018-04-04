Ольга Бузова приглашает Москву на спектакль «Мужчина нарасхват»

«Москва! Специально для всех тех, кто спрашивал и ждал вновь наш спектакль! Самую смешную комедию сезона мы покажем 15 апреля в Доме Кино СК РФ, а билеты в шапке профиля нашего спекталя «Мужчина нарасхват». До скорой встречи, друзья!... #мужчинанарасхватсбузовой…», - написала звезда.

«Олечка, вы умничка! Я вами восхищаюсь!», «Я обязательно буду! Очарована Вами!», «Оль, приезжайте к нам со своим спектаклем!», - пишут комментаторы.

Прославленная телеведущая скандального телешоу «Дом-2», а также восходящая певица продолжает радовать многочисленных поклонников своим творчеством. Ни для кого не является секретом, что в Ольге сочетается много талантов. Брюнетка не только ведущая и певица, но и дизайнер собственной линии одежды, радиоведущая, писательница, а также актриса.Бузова не единожды снималась в популярных кинокартинах. Вдобавок знаменитость активно продолжает появляться в различных театральных спектакля, один из которых получил невероятный успех.Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на станице новый видеоролик, под которым сообщила москвичам, когда они смогут в очередной раз насладиться ее творчеством.Стоит отметить, что подписчики Бузовой лишний раз не забыли восхититься безграничными талантами своего кумира.