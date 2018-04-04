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Ольга Бузова приглашает Москву на спектакль «Мужчина нарасхват»

Ольга Бузова специально для всех тех, кто буквально засыпал ее вопросами о дате очередного спектакля «Мужчина нарасхват», сделала объявление в личном микроблоге.

Прославленная телеведущая скандального телешоу «Дом-2», а также восходящая певица продолжает радовать многочисленных поклонников своим творчеством. Ни для кого не является секретом, что в Ольге сочетается много талантов. Брюнетка не только ведущая и певица, но и дизайнер собственной линии одежды, радиоведущая, писательница, а также актриса.

Ольга Бузова приглашает Москву на спектакль «Мужчина нарасхват»

Бузова не единожды снималась в популярных кинокартинах. Вдобавок знаменитость активно продолжает появляться в различных театральных спектакля, один из которых получил невероятный успех.

Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на станице новый видеоролик, под которым сообщила москвичам, когда они смогут в очередной раз насладиться ее творчеством.

«Москва! Специально для всех тех, кто спрашивал и ждал вновь наш спектакль! Самую смешную комедию сезона мы покажем 15 апреля в Доме Кино СК РФ, а билеты в шапке профиля нашего спекталя «Мужчина нарасхват». До скорой встречи, друзья!... #мужчинанарасхватсбузовой…», - написала звезда.


Ольга Бузова приглашает Москву на спектакль «Мужчина нарасхват»

Стоит отметить, что подписчики Бузовой лишний раз не забыли восхититься безграничными талантами своего кумира.

«Олечка, вы умничка! Я вами восхищаюсь!», «Я обязательно буду! Очарована Вами!», «Оль, приезжайте к нам со своим спектаклем!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:31
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