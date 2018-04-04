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«Малыш на миллион»: Максим Виторган показал забавное фото сына Платона

Максим Виторган порадовал пользователей Сети новой фотографией полуторагодовалого сына Платона.

Как уже ранее сообщалось, после продолжительных месяцев усиленной работы прославленной тележурналистки Ксении Собчак, знаменитость все-таки решила вместе с супругом и сыном отправиться в желанный отпуск. Местом своего отдыха популярное семейство выбрало теплый Таиланд, откуда сейчас они и делятся с поклонниками незабываемыми моментами.

«Малыш на миллион»: Максим Виторган показал забавное фото сына Платона

Несколько часов назад Виторган опубликовал в личном микроблоге новый снимок, на котором запечатлен его сын.

«И Ленин великий им путь... указал!», - с улыбкой подписал фото Максим.

Стоит заметить, что большое количество фолловеров тут же бросились буквально закидывать маленького Платона приятными словами.

«Хорошенький малыш!!!», «Малыш на миллион», «Очень трогательно!», «Платоша такой хорошенький! Здоровья, любви и радости вашей счастливой семье!!!», «Милый мальчик, мама рядом, что может быть прекраснее», - пишут комментаторы.


«Малыш на миллион»: Максим Виторган показал забавное фото сына Платона

Нужно напомнить, что Платон является третьим сыном Виторгана. Малыш появился в конце 2016 года, в престижном московском роддоме «Лапино». Не так давно в Сети активно распространялась информация, что Ксения Собчак и Максим ждут второго ребенка. Как бы то ни было, но смотря на фотографии бывшего кандидата в президенты России в купальнике, можно сказать только одно – домыслы по-прежнему остаются только догадками.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:48
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