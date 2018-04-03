Фолловеры уверены, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко живут ради лайков

Ни для кого не является секретом, что с количеством подписчиком и лайков в личных микроблогах знаменитостей, в разы возрастает стоимость рекламы, которую звезды готовы разместить у себя на странице.На сегодняшний день у Тарасова больше 900 тысяч подписчиков, а это значит, что рекламный пост в его блоге на данный момент стоит не меньше ста тысячи рублей. Большинство фолловеров Сети уверены, что Дмитрий не забрасывает свою страницу различными публикациями после развода с Ольгой Бузовой, только потому что подобные его действия приносят российскому футболисту хорошие деньги.Более того, пользователи понимают, что сейчас для спортсмена наступил довольно важный период, ведь несколько дней назад он вместе с Анастасией Костенко официально объявили о том, что совсем скоро станут родителями. А это может означать только то, что Тарасовы живут ради увеличения лайков и подписчиков, ведь именно они приносят их семейству хороший доход.Стоит отметить, что на днях в Сети появилась информация, в которой говорится о том, что Дмитрий запланировал устроить своей третьей супруге VIP-роды, которые футболисту обойдутся в полмиллиона рублей. Вполне вероятно, что именно с этой целью Тарасов стал так активно демонстрировать беременность Костенко.