Фолловеры уверены, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко живут ради лайков
Многочисленные пользователи социальной сети Инстаграм подозревают Дмитрий Тарасова и Анастасию Костенко в жизни ради увеличения лайков и подписчиков.
Ни для кого не является секретом, что с количеством подписчиком и лайков в личных микроблогах знаменитостей, в разы возрастает стоимость рекламы, которую звезды готовы разместить у себя на странице.
На сегодняшний день у Тарасова больше 900 тысяч подписчиков, а это значит, что рекламный пост в его блоге на данный момент стоит не меньше ста тысячи рублей. Большинство фолловеров Сети уверены, что Дмитрий не забрасывает свою страницу различными публикациями после развода с Ольгой Бузовой, только потому что подобные его действия приносят российскому футболисту хорошие деньги.
Более того, пользователи понимают, что сейчас для спортсмена наступил довольно важный период, ведь несколько дней назад он вместе с Анастасией Костенко официально объявили о том, что совсем скоро станут родителями. А это может означать только то, что Тарасовы живут ради увеличения лайков и подписчиков, ведь именно они приносят их семейству хороший доход.
Стоит отметить, что на днях в Сети появилась информация, в которой говорится о том, что Дмитрий запланировал устроить своей третьей супруге VIP-роды, которые футболисту обойдутся в полмиллиона рублей. Вполне вероятно, что именно с этой целью Тарасов стал так активно демонстрировать беременность Костенко.
Ни для кого не является секретом, что с количеством подписчиком и лайков в личных микроблогах знаменитостей, в разы возрастает стоимость рекламы, которую звезды готовы разместить у себя на странице.
На сегодняшний день у Тарасова больше 900 тысяч подписчиков, а это значит, что рекламный пост в его блоге на данный момент стоит не меньше ста тысячи рублей. Большинство фолловеров Сети уверены, что Дмитрий не забрасывает свою страницу различными публикациями после развода с Ольгой Бузовой, только потому что подобные его действия приносят российскому футболисту хорошие деньги.
Более того, пользователи понимают, что сейчас для спортсмена наступил довольно важный период, ведь несколько дней назад он вместе с Анастасией Костенко официально объявили о том, что совсем скоро станут родителями. А это может означать только то, что Тарасовы живут ради увеличения лайков и подписчиков, ведь именно они приносят их семейству хороший доход.
Стоит отметить, что на днях в Сети появилась информация, в которой говорится о том, что Дмитрий запланировал устроить своей третьей супруге VIP-роды, которые футболисту обойдутся в полмиллиона рублей. Вполне вероятно, что именно с этой целью Тарасов стал так активно демонстрировать беременность Костенко.