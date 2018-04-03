АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Хейтеры уверены, что Ольга Бузова перед выступлениями «разогревается» пивом

Известнейшая телеведущая и певица Ольга Бузова взорвала Сеть фотографией, на которой, на заднем плане, просматривается бутылка пива.

Не так давно звезда прославленного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая певица вернулась в Москву из большого тура по городам России. Конечно же, что многочисленных поклонников Ольги всегда интересов вопрос, откуда знаменитость берет силы и почему организм звезды не устает от такого напряженного графика. И вот несколько часов назад фанаты брюнетки все-таки нашли ответ на свои вопросы.

Хейтеры уверены, что Ольга Бузова перед выступлениями «разогревается» пивом

Вчера в личном микроблоге Бузовой появился очень интересный снимок, который и раскрыл секрет свежести и энергии Ольги. Как оказалось, все довольно просто – знаменитость пьет спиртные напитки.

К таким выводам пользователи Сети пришли, увидев фотографию из гримерки звезды, на которой, на заднем плане очень четко видна открытая бутылка пива. Конечно же, что владельцем бутылки на самом деле мог быть другой человек, однако недоброжелатели тут же принялись заявлять, что Бузова употребляет алкоголь перед выступлениями.

Хейтеры уверены, что Ольга Бузова перед выступлениями «разогревается» пивом

«Пиво на заднем плане!», «При чем здесь аэропорт и твое фото с пивом на заднем плане?!», «Красотка! Ну теперь хоть понятно, почему ты такое вытворяет на сцене!!», «За Бузовой больничка плачет! Невооруженным взглядом видно, что она копирует Костенко!!», «Пивас на заднем фоне!!!», - пишут злопыхатели.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS
Названы правила продления жизни любого гаджета
Биологи провели анализ генов запаха лилий
Уфологи: В гробнице Тутанхамона обнаружен след
Компания Motorola готовится праздновать 45-летие
Дмитрий Исхаков поведал, как сделал предложение
Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со
Ученые: Генная терапия стала доступнее
Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего
Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на
Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно
В Пулково задержали подозреваемого в торговле
Филиппинцы построили бамбуковый электромотоцикл
Алена Водонаева быстро худеет из-за питания
Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего
Саша Гозиас не пожелала показать нос после
Из больницы выписалась одна из пострадавших при
В Закамске на коляску с младенцем упал снег с
Марина Африкантова публично призналась, что Саша
Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына
Опубликованы первые фото отреставрированного
Анжелика Варум ушла со дня рождения Владимира
Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на
Илья Яббаров раздражает зрителей своим пением
Компания Iran Khodro возобновит сборку своих
Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со
Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Просмотреть все новости