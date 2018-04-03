Хейтеры уверены, что Ольга Бузова перед выступлениями «разогревается» пивом

«Пиво на заднем плане!», «При чем здесь аэропорт и твое фото с пивом на заднем плане?!», «Красотка! Ну теперь хоть понятно, почему ты такое вытворяет на сцене!!», «За Бузовой больничка плачет! Невооруженным взглядом видно, что она копирует Костенко!!», «Пивас на заднем фоне!!!», - пишут злопыхатели.

Не так давно звезда прославленного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая певица вернулась в Москву из большого тура по городам России. Конечно же, что многочисленных поклонников Ольги всегда интересов вопрос, откуда знаменитость берет силы и почему организм звезды не устает от такого напряженного графика. И вот несколько часов назад фанаты брюнетки все-таки нашли ответ на свои вопросы.Вчера в личном микроблоге Бузовой появился очень интересный снимок, который и раскрыл секрет свежести и энергии Ольги. Как оказалось, все довольно просто – знаменитость пьет спиртные напитки.К таким выводам пользователи Сети пришли, увидев фотографию из гримерки звезды, на которой, на заднем плане очень четко видна открытая бутылка пива. Конечно же, что владельцем бутылки на самом деле мог быть другой человек, однако недоброжелатели тут же принялись заявлять, что Бузова употребляет алкоголь перед выступлениями.