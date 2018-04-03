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Ксения Собчак улетела с семьей в Таиланд и похвасталась фигурой в купальнике

Прославленная Ксения Собчак заявила подписчикам, что заслужила отправиться вместе со своей семьей на отдых в Таиланд.

Ни для кого не является секретом, что последние полгода для телеведущей оказались довольно сложными, ведь знаменитость решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Вероятно, что Ксения после долгих стрессовых месяцев, все-таки поняла, что нужно начать посвящать время своему семейству, поэтому улетела вместе с супругом и сыном в отпуск.

Ксения Собчак улетела с семьей в Таиланд и похвасталась фигурой в купальнике

Несколько часов назад Собчак опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой тележурналистка запечатлена в компании мужа Максима Виторгана и сына Платона.

Стоит заметить, что в записи к снимку Ксения призналась, что негативно относится к хэштегам о заслуженном отдыхе, однако на данный момент она уверена, что у нее сложилась именно та ситуация, о которой сказать по-другому просто невозможно.

«Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!», - написала под фото Собчак.


Ксения Собчак улетела с семьей в Таиланд и похвасталась фигурой в купальнике

Нужно сказать, что многочисленные фолловеры даже не узнали Ксению в купальнике, так как привыкли к тому, что знаменитость в последнее время появляется в обществе только в строгих костюмах.

«Хорошего отдыха! Отогревайтесь!», «Хорошего вашей семье отдыха! Вы и правда это заслужили!», «Хорошая фигура!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:31
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