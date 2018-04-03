АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Кадры с невероятно красивой фотосессии Виктории Романец в Санкт-Петербурге

Бывшая участница известного реалити-шоу «Дом 2» Виктория Романец порадовала многочисленных подписчиков видеороликом со съемок в Санкт-Петербурге.

Несмотря на то, что звезда телестройки покинула Периметр довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать телезрители. Каждый день эффектная брюнетка радует своих поклонников невероятно яркими и фееричными фотографиями и видеозаписями, на которых раз за разом демонстрирует счастливую, благополучную и богатую жизнь.

Кадры с невероятно красивой фотосессии Виктории Романец в Санкт-Петербурге

Несколько дней назад Виктория опубликовала в личном микроблоге новый ролик, на котором запечатлен съемочных процесс в лучшей гостиницы города Санкт-Петербург.

«…Эта съемка была для души и сердца! #счастливые#молодые#симпатичные. Поэтому никакой рекламы не будет! Будут нереально красивые фотографии и видео на память!...», - написала под видео Романец.

Стоит заметить, что на записи Виктория запечатлена не одна. Компанию брюнетке составил ее возлюбленный Антон Гусев, который не так давно стал ее официальным супругом.

Кадры с невероятно красивой фотосессии Виктории Романец в Санкт-Петербурге

Правда возможность оставлять комментарии под видео, Романец отключила по неизвестным на то причинам. Как бы то ни было, но подписчикам Виктории все-таки удалось отметить ее красоту и изящество под следующей публикацией.

«Просто круть! Бомба!!», «Красотка! Как из рекламы прям», «Шикарно!», «Очень красивая пара!! Как из фильма!», «Викуля, ты прекрасна!», - пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS
Названы правила продления жизни любого гаджета
Биологи провели анализ генов запаха лилий
Уфологи: В гробнице Тутанхамона обнаружен след
Компания Motorola готовится праздновать 45-летие
Дмитрий Исхаков поведал, как сделал предложение
Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со
Ученые: Генная терапия стала доступнее
Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего
Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на
Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно
В Пулково задержали подозреваемого в торговле
Филиппинцы построили бамбуковый электромотоцикл
Алена Водонаева быстро худеет из-за питания
Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего
Саша Гозиас не пожелала показать нос после
Из больницы выписалась одна из пострадавших при
В Закамске на коляску с младенцем упал снег с
Марина Африкантова публично призналась, что Саша
Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына
Опубликованы первые фото отреставрированного
Анжелика Варум ушла со дня рождения Владимира
Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на
Илья Яббаров раздражает зрителей своим пением
Компания Iran Khodro возобновит сборку своих
Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со
Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Просмотреть все новости