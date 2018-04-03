Кадры с невероятно красивой фотосессии Виктории Романец в Санкт-Петербурге

«…Эта съемка была для души и сердца! #счастливые#молодые#симпатичные. Поэтому никакой рекламы не будет! Будут нереально красивые фотографии и видео на память!...», - написала под видео Романец.

«Просто круть! Бомба!!», «Красотка! Как из рекламы прям», «Шикарно!», «Очень красивая пара!! Как из фильма!», «Викуля, ты прекрасна!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что звезда телестройки покинула Периметр довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать телезрители. Каждый день эффектная брюнетка радует своих поклонников невероятно яркими и фееричными фотографиями и видеозаписями, на которых раз за разом демонстрирует счастливую, благополучную и богатую жизнь.Несколько дней назад Виктория опубликовала в личном микроблоге новый ролик, на котором запечатлен съемочных процесс в лучшей гостиницы города Санкт-Петербург.Стоит заметить, что на записи Виктория запечатлена не одна. Компанию брюнетке составил ее возлюбленный Антон Гусев, который не так давно стал ее официальным супругом.Правда возможность оставлять комментарии под видео, Романец отключила по неизвестным на то причинам. Как бы то ни было, но подписчикам Виктории все-таки удалось отметить ее красоту и изящество под следующей публикацией.