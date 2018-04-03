За сердце Ольги Бузовой будут бороться 15 претендентов

«Возможно Бузовой все-таки пофартит!», «Сомневаюсь, что все на шоу будет по-настоящему! Уже все давно поняли, что на реалити не существует реальной жизни!», «Мне будет очень интересно посмотреть, сможет ли Ольга найти свою вторую половинку! Может это все-таки судьба!», - пишут пользователи Сети.

Прославленная звезда скандальной телестройки «Дом-2» на протяжении двух лет одна. Несмотря на это брюнетка по-прежнему говорит о том, что верит в настоящую любовь и в то, что совсем скоро ей удастся встретить своего мужчину. По словам Ольги, большое количество мужчин, которые как-либо пытались соблазнить ее, на самом деле не были искренними, а просто хотели погреться в лучах славы за счет знаменитой личности.Как бы то ни было, но звезда не отчаивается, поэтому даже готова стать главной героиней нового реалити-шоу. Напомним, что не так давно друг Бузовой - Тимур Батрудинов, пытался отыскать ту единственную среди 25 претенденток на шоу «Холостяк», теперь же Ольга решила повторить опыт шоумена.На данный момент точно нельзя сказать, где именно будут искать тех самых желающих побороться за сердце привлекательной телеведущей и певицы, однако фолловеры уже принялись активно выдвигать свои варианты. Недоброжелатели убежденны в том, что организаторы шоу планируют набрать на проект каких-то нищих мужчин, либо актеров, которые заработав деньги, будут отрабатывать их.