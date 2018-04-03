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Фанаты шокированы, что сын Курбана Омарова сидит на уроках в шапке

Супруг знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров порадовал подписчиков новой фотографией своего старшего наследника.

Нужно заметить, что в личном микроблоге Курбана очень редко появляются свежие фото и видеоролики с его сыном от первого брака. Как бы то ни было, но последняя публикация Омарова вызвала у фолловеров Сети весьма неоднозначную реакцию.

Фанаты шокированы, что сын Курбана Омарова сидит на уроках в шапке

А причиной этому стало то, что Омар на фото запечатлен во время урока, на котором, как видно, мальчик сидел в шапке-ушанке. В итоге взгляды на эту ситуацию у поклонников семейства Бородиной-Омарова разделились на два лагеря. Одни восприняли фотографию бизнесмена, как шутку, а другие же всерьез заявили, что таким способом Курбан воспитывает в сыне отсутствие этикета.

Тем не менее, еще больше возмутило пользователей комментарий самого мужа Ксении.

«Он теперь и на уроках в своей шапке сидит. А вдруг третья мировая», - написал под снимком Курбан.


Фанаты шокированы, что сын Курбана Омарова сидит на уроках в шапке

Большое количество недоброжелателей тут же буквально накинулись на Омарова по поводу его измывательства над войной в принципе и подчеркнули, что Курбан чрезмерно часто начал упоминать третью мировую войну, как будто бы сам очень ждет ее.

«Всегда было не культурно для мужчины находиться в головном уборе в помещении. Культуру нужно с детства прививать!!!», «Что за невоспитанность! Еще и палец в носу! Фу!!!», «Шутка про войну могла родиться только в твоей пустой голове!!!», - пишут хейтеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:08
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