Дмитрий Тарасов оскорбил подписчицу в Инстаграме

Несколько дней назад спортсмен и его третья жена – российская модель Анастасия Костенко, официально признались в том, что совсем скоро они станут счастливыми родителями. Молодое семейство у себя на страницах опубликовали несколько новых снимков, на которых обнародовали тот самых беременный животик Насти. Стоит заметить, что об интересном положении модели довольно давно начали говорить в Сети.Сейчас же Тарасов принялся активно делиться с обществом новыми фото с беременной супругой. Несколько часов назад Дмитрий выложил свежую фотографию, под которой заявил подписчикам, что считает Анастасию лучшим периодом его жизни, а также подчеркнул, что очень сильно любит модель и их будущего малыша.Почему-то многочисленные пользователи решили, что Тарасовы ожидают появления на свет девочки и сейчас постоянно спрашивают об этом Анастасию и Дмитрия. Только вот, судя по всему, футболист демонстрирует счастье только в социальной сети, поскольку на самом деле спортсмен довольно обозлено и разгневано относится к своим подписчикам.Так к примеру, несколько часов назад Дмитрий оскорбил одну из поклонниц, которая спросила у спортсмена о его будущей малышке. Тарасов не стал сдерживаться и назвал подписчицу дурой. Нужно заметить, что фолловеров Сети возмутило такое поведение полузащитника «железнодорожников».