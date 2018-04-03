Сергей Кучеров трогательно поздравил Юлию Ефременкову с днем рождения

«Да, да, да, именно тебя я искал все те дни, что тебя я не знал. Ты — «та самая», как лучик солнца в окне. Без тебя моя жизнь будто просто во тьме… Я сейчас далеко, но чувства все те же. В голове кавардак, так как чувствами брежу. Околдован тобой, не хочу по-другому… Ведь я счастлив с тобой, и, надеюсь, ты тоже. Желает тебе в этот день позитива Сережа, твой «котя», твой любимый мужчина: Никогда не грусти, и побольше улыбок, Ведь улыбка твоя — это рай для меня»,- пишет Сергей.



Не так давно одна из самых рейтинговых участниц телестройки стала официальной ведущей проекта. Такая серьезная должность стала причиной того, что Юлии пришлось отказаться от участия в телешоу. В итоге молодой человек девушки ушел за ворота вслед за своей избранницей. По словам Сергея, он не планирует находиться на реалити, так как уже нашел свою любовь.Почти сразу после расставания с телешоу, Юлии довелось улететь на Сейшельские острова в статусе телеведущей «Дома-2», а вот Сергею пришлось остаться в Москве. Вчера Ефременкова отпраздновала свой день рождение.Конечно же, что Кучеров не мог не поздравить свою возлюбленную с таким важным событием. В личном микроблоге молодой человек опубликовал новый забавный видеоролик, который был снят в то время, когда отношения Сергея и Юлии только начинались.На записи запечатлен процесс прохождения детектора лжи Кучерова, у которого спросили, знает ли он дату рождения своей девушки. Сергею не сразу удалось назвать правильную дату. Сейчас парень признается, что запомнил тот момент навсегда и даже сочинил Юлии стихотворение.