Сергей Кучеров трогательно поздравил Юлию Ефременкову с днем рождения
Новой телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой исполнился 31 год, с чем девушку нежно и в то же время смешно поздравил ее возлюбленный Сергей Кучеров.
Не так давно одна из самых рейтинговых участниц телестройки стала официальной ведущей проекта. Такая серьезная должность стала причиной того, что Юлии пришлось отказаться от участия в телешоу. В итоге молодой человек девушки ушел за ворота вслед за своей избранницей. По словам Сергея, он не планирует находиться на реалити, так как уже нашел свою любовь.
Почти сразу после расставания с телешоу, Юлии довелось улететь на Сейшельские острова в статусе телеведущей «Дома-2», а вот Сергею пришлось остаться в Москве. Вчера Ефременкова отпраздновала свой день рождение.
Конечно же, что Кучеров не мог не поздравить свою возлюбленную с таким важным событием. В личном микроблоге молодой человек опубликовал новый забавный видеоролик, который был снят в то время, когда отношения Сергея и Юлии только начинались.
На записи запечатлен процесс прохождения детектора лжи Кучерова, у которого спросили, знает ли он дату рождения своей девушки. Сергею не сразу удалось назвать правильную дату. Сейчас парень признается, что запомнил тот момент навсегда и даже сочинил Юлии стихотворение.
Не так давно одна из самых рейтинговых участниц телестройки стала официальной ведущей проекта. Такая серьезная должность стала причиной того, что Юлии пришлось отказаться от участия в телешоу. В итоге молодой человек девушки ушел за ворота вслед за своей избранницей. По словам Сергея, он не планирует находиться на реалити, так как уже нашел свою любовь.
Почти сразу после расставания с телешоу, Юлии довелось улететь на Сейшельские острова в статусе телеведущей «Дома-2», а вот Сергею пришлось остаться в Москве. Вчера Ефременкова отпраздновала свой день рождение.
Конечно же, что Кучеров не мог не поздравить свою возлюбленную с таким важным событием. В личном микроблоге молодой человек опубликовал новый забавный видеоролик, который был снят в то время, когда отношения Сергея и Юлии только начинались.
На записи запечатлен процесс прохождения детектора лжи Кучерова, у которого спросили, знает ли он дату рождения своей девушки. Сергею не сразу удалось назвать правильную дату. Сейчас парень признается, что запомнил тот момент навсегда и даже сочинил Юлии стихотворение.
«Да, да, да, именно тебя я искал все те дни, что тебя я не знал. Ты — «та самая», как лучик солнца в окне. Без тебя моя жизнь будто просто во тьме… Я сейчас далеко, но чувства все те же. В голове кавардак, так как чувствами брежу. Околдован тобой, не хочу по-другому… Ведь я счастлив с тобой, и, надеюсь, ты тоже. Желает тебе в этот день позитива Сережа, твой «котя», твой любимый мужчина: Никогда не грусти, и побольше улыбок, Ведь улыбка твоя — это рай для меня»,- пишет Сергей.