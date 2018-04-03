Алена Водонаева шокирована туалетом в ресторане



«Привет любимому Старбаксу! По адресу Бутырский вал 10, в уборную заходить противно. Смрад такой, будто это общественный туалет вокзала. По ценам это все же не дешевая забегаловка, поэтому возьмите на работу уборщицу, будьте добры. Учитывая проходимость и суммы, денег на нее хватает. Я посчитала. Друзья, мне вот теперь стало интересно, это только по данному адресу такой непорядок туалетный или в других кафе сети так же? #ЖалобнаяКнига#Старбакс», - написала экс-участница.

«Алена, молодчина! Не закрыла глаза!», «Молодец, Алена, пусть срочно что-то делают! Так их!», «Алена, ты мега-женщина!!!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что девушка ушла за ворота больше 10 лет назад, она по-прежнему входит в состав самых рейтинговых домовцев. За личной жизнью Алены продолжают активно следить многочисленные зрители, которых брюнетка ежедневно радует большим количество новых фотографий и видеороликов.Несколько часов назад Водонаева опубликовала у себя на страничке новое видео, под которым написала довольно неожиданный пост-обращение к начальству сети кофеен Старбакс.Стоит отметить, что большинство подписчиков Алены принялись поддерживать девушку, а некоторые даже назвали брюнетку молодчиной, ведь она не только не стала закрывать глаза на непорядок в ресторане, но и высказалась об этом в Сети.