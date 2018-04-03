Дмитрий Тарасов назвал Анастасию Костенко лучшим периодом своей жизни

«Лучший период в жизни! Люблю вас!! #семья#ожиданиечуда», - написал Тарасов.

«А когда первого ребенка ждал, период был не самый лучший?», «Противное мужеподобное существо! Жизнью первой дочери вообще не интересуется, зато эта уже беременна!», «Почему-то не вызывает умиления эта парочка!», - пишут комментаторы.

Слухи о возможном интересном положении третьей супруги прославленного футболиста начали появляться в Сети довольно давно. Однако только несколько дней назад, а именно 29 марта, семейство Тарасовых все-таки решили подтвердить их.В личных микроблогах и Костенко и Тарасов опубликовали новые снимки, на которых продемонстрировали беременный животик 24-летней модели. Как оказалось Анастасия уже находиться на 5 месяце беременности.Стоит отметить, что многочисленные пользователи Сети один за другим принялись поздравлять семью спортсмена со скорым пополнением. Несколько часов назад Дмитрий обнародовал у себя на страничке новое фото, на котором запечатлена беременная Костенко. Тарасов назвал супругу лучшим, что было в его жизни.Нужно сказать, что большинство фолловеров по достоинству оценили стремление футболиста поделиться с общественностью своей радостью, однако некоторым все-таки не понравились высказывания Дмитрия.