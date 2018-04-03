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Дмитрий Тарасов назвал Анастасию Костенко лучшим периодом своей жизни

Дмитрий Тарасов порадовал подписчиком очередной фотографией беременной Анастасии Костенко.

Слухи о возможном интересном положении третьей супруги прославленного футболиста начали появляться в Сети довольно давно. Однако только несколько дней назад, а именно 29 марта, семейство Тарасовых все-таки решили подтвердить их.

Дмитрий Тарасов назвал Анастасию Костенко лучшим периодом своей жизни

В личных микроблогах и Костенко и Тарасов опубликовали новые снимки, на которых продемонстрировали беременный животик 24-летней модели. Как оказалось Анастасия уже находиться на 5 месяце беременности.

Стоит отметить, что многочисленные пользователи Сети один за другим принялись поздравлять семью спортсмена со скорым пополнением. Несколько часов назад Дмитрий обнародовал у себя на страничке новое фото, на котором запечатлена беременная Костенко. Тарасов назвал супругу лучшим, что было в его жизни.

«Лучший период в жизни! Люблю вас!! #семья#ожиданиечуда», - написал Тарасов.


Дмитрий Тарасов назвал Анастасию Костенко лучшим периодом своей жизни

Нужно сказать, что большинство фолловеров по достоинству оценили стремление футболиста поделиться с общественностью своей радостью, однако некоторым все-таки не понравились высказывания Дмитрия.

«А когда первого ребенка ждал, период был не самый лучший?», «Противное мужеподобное существо! Жизнью первой дочери вообще не интересуется, зато эта уже беременна!», «Почему-то не вызывает умиления эта парочка!», - пишут комментаторы.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:02
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