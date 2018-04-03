Дочь Ксении Бородиной рассказала зашифрованную сказку про Бармалея

«Послушайте зашифрованную сказку про Бармалея от Курбановны!», - подписал ролик Омаров.

«Омар так смотрит на Марусю. Кажется, он влюбился!», «Чудо, а не ребенок», «Пухлощекая Курбановна – как всегда прекрасна», «У Ксюши очень умные, серьезные и красивые дочки! Старшая девочка и младшая тоже. Я ними восхищаюсь!», «Блин, какая красивая голубоглазка!!! На вас, Курбан, похожа», «Такая она сладкая! Чудо девочка!», «Мимикой в маму!», - пишут комментаторы.

Муж звезды эпатажной телестройки продолжает активно радовать своих многочисленных поклонников новыми фотографиями и записями 2-летней Курбановны.В последнее время, а если быть точнее после ликвидации одного из бизнесов Курбана Омарова, мужчина довольно много времени начал посвящать своей семьей, в частности младшей дочери Теоной. Каждый день у себя на страничке бизнесмен публикует смешные ролики, главной героиней который оказывается самая младшая наследница семейства Бородиной-Омарова.Несколько часов назад Курбан выложил в Сеть очередное видео Курбановны.Большое количество подписчиков Курбана тут же принялись буквально забрасывать Теону приятными словами, а некоторые из фолловеров даже обратили внимание на то, как смотрит на Марусю Омар.