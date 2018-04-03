В Сети обсуждают первое видео Ольги Рапунцель с дочкой после родов

«Оля хочет белый лимузин, много воздушных шаров, ангелов, аниматоров. Я я выполню все ее желания. Это не прихоть, и каждый мужчина как волшебник должен исполнять желания своей женщины», - написал Дмитрий в официальном блоге «Дома-2».

Несмотря на довольно невинную запись, многочисленные хейтеры один за другим принялись критиковать откровенность участников реалити-шоу, а некоторые недоброжелатели даже дали совет Рапунцель и Дмитренко.Злопыхатели посоветовали счастливым родителям хоть что-то начать оставлять только для себя и своих близких, а также подчеркнули, что негоже напоказ выставлять настолько интимные и личные вещи.Стоит напомнить, что буквально два дня назад Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель стали родителями новорожденной малышки. На данный момент участники тщательно скрывают имя девочки. Как бы то ни было, но первой фотографией дочери, «бренды» телестройки все-таки поделились с поклонниками. Также в Интернет была обнародована видеозапись с перинатального центра.На данный момент известно, что Ольга и новорожденная девочка чувствуют себя превосходно. Предполагается, что из роддома их выпишут уже через несколько дней.