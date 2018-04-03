Роман Капаклы считает Елену Хромину грязным и мерзким человеком

«Не надо с Леной общаться. Это грязный и мерзкий человек», - в категорической форме высказался Капаклы в одном из последних эфиров реалити «Дом-2».

Довольно сложные отношения складываются между некоторыми участниками эпатажного реалити-шоу «Дом-2». В частности речь идет о Капаклы и Хроминой.Большому количеству телезрителей Роман нравится за свое здравомыслие, а также спокойный и мирный характер. Несмотря на то, что молодой человек встречается с Мариной Африкантовой, которая в разы уступает парню в возрасте, парень зачастую проявляет куда больше интеллекта.Несколько дней назад Капаклы с расстройством отметил, что Елена Хромина стала довольно часто ругаться с участниками телестройки. Конечно же, что молодой человек подчеркнул, что понимает, что девушка не так давно пережила больной разрыв отношений с Саймоном Марданшиным, однако этот момент не является поводом для того, чтобы блондинка постоянно устраивала в Периметре ужасные драки и потасовки.По словам Романа, он переживает из-за того, что скандальный характер Елены может как-то отразиться на его возлюбленной, поэтому участник запретил Марине Африкантовой как-либо общаться с Хроминой.Нужно сказать, что сама Марина попыталась объяснить Роману, что не собирается дружить с Еленой, а просто успокаивала девушку, которая находилась в истерическом состоянии.