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Роман Капаклы считает Елену Хромину грязным и мерзким человеком

Роман Капаклы решил изолировать свою возлюбленную от общения с Еленой Хроминой.

Довольно сложные отношения складываются между некоторыми участниками эпатажного реалити-шоу «Дом-2». В частности речь идет о Капаклы и Хроминой.

Роман Капаклы считает Елену Хромину грязным и мерзким человеком

Большому количеству телезрителей Роман нравится за свое здравомыслие, а также спокойный и мирный характер. Несмотря на то, что молодой человек встречается с Мариной Африкантовой, которая в разы уступает парню в возрасте, парень зачастую проявляет куда больше интеллекта.

Несколько дней назад Капаклы с расстройством отметил, что Елена Хромина стала довольно часто ругаться с участниками телестройки. Конечно же, что молодой человек подчеркнул, что понимает, что девушка не так давно пережила больной разрыв отношений с Саймоном Марданшиным, однако этот момент не является поводом для того, чтобы блондинка постоянно устраивала в Периметре ужасные драки и потасовки.

Роман Капаклы считает Елену Хромину грязным и мерзким человеком

По словам Романа, он переживает из-за того, что скандальный характер Елены может как-то отразиться на его возлюбленной, поэтому участник запретил Марине Африкантовой как-либо общаться с Хроминой.

«Не надо с Леной общаться. Это грязный и мерзкий человек», - в категорической форме высказался Капаклы в одном из последних эфиров реалити «Дом-2».

Нужно сказать, что сама Марина попыталась объяснить Роману, что не собирается дружить с Еленой, а просто успокаивала девушку, которая находилась в истерическом состоянии.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:45
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