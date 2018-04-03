Алексей Купин хочет улететь в Египет, чтобы отдохнуть от Майи Донцовой

«Мы вместе больше года, и за это время мы расставались максимум на два дня. Иногда нужно проводить время отдельно друг от друга!», - заявляет Алексей Купин.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Алексей планирует в скором времени улететь отдыхать в Египет. Только вот свой отпуск молодой человек хочет провести не с Майей, а со своим лучшим другом Романом Капаклы.Стоит отметить, что идею отправиться на отдых в компании Капаклы сразу не оценила Донцова. Девушка не смогла успокоиться даже после того, как Купин активно принялся убеждать ее в своей преданности. В результате Майя спрятала загранпаспорт Алексея.Как бы то ни было, но избранник Донцовой по-прежнему настаивает на том, что хочет улететь в Египет с Романом, при этому сама девушка должна остаться дома.Молодой человек решил даже напомнить Майе о случае, который произошел недавно. Оказывается, что был момент, когда возлюбленные решили расстаться, только вот расставание это продлилось всего полдня. Ведь Алексей настолько сильно соскучился за своей невестой, что не раздумывая удивил Донцову, сделав ей очень хороший подарок.Заметим, что Купин в последнее время стал активно обещать, что уже этим летом он жениться на Майе. Только вот пока точно сказать невозможно, отпустит ли Донцова парня в Египет или все-таки нет.