Наргиз Закирова о жестокости супруга: «Он поворачивается и бьет меня в челюсть»

«…Для меня было первым маячком, что, когда я была беременна, мой супруг сильно меня толкнул, и я ударилась головой об стенку. Через какое-то время после переезда в Америку началось самое страшное, что было в моей жизни. Причина была совершенно нелепая. Я работала в ресторане. К нему приехали какие-то гости из его страны. Он попросил меня сесть к ним за стол, я отказала, потому что мне это было запрещено хозяином. Он промолчал, но после работы, когда мы сели в такси, мы доехали до нашего дома… И вдруг в какой-то момент он поворачивается, бьет меня в челюсть. Я падаю у изгороди, и он начинает запинывать меня ногами. Я встала и понимаю, что я не могу закрыть рот. Он мне сказал, что это за то, что я опозорила его перед друзьями и не села с ними за стол!», - рассказывает Закирова.



Несколько дней назад известная и многими любимая певица официально представила миру свой новый видеоклип на композицию «Нелюбовь», главными героинями которого стали женщины, которые подвергались насилию в семье.Вчера в личном микроблоге Наргиз опубликовала ролик, на котором она рассказывает ужасающие истории из своей личной жизни. Закирова вспомнила, что в детстве она росла в любви и уважении, так как родители постоянно одаривали ее лаской и теплом. Тем не менее, став взрослой, артистке довелось столкнуться с агрессией, в то время когда она была супругой Ернура Канайбекова.По словам певицы, ее второй брак с первых же минут начал терпеть фиаско. Как бы то ни было, но Наргиз верила, что все со временем возможно изменить.