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Елену Бушину вынудили извиниться перед Мариной Африкантовой

Поклонники прославленного реалити-шоу «Дом-2» продолжают активно заступаться за Марину Африкантову и засаживать Елену Бушину.

Несколько дней назад в эфир вышел выпуск телешоу «Разбор», главными героинями которого стали бывшая участница прославленной телестройки и одна из теперешний рейтинговых девушек реалити.

Елену Бушину вынудили извиниться перед Мариной Африкантовой

Отметить, что Бушина довольно редко появляется на проекте в качестве гостьи, однако последнее ее возникновение явно не дает покоя телезрителям. Ведь Елена обвинила Марину в частой смене половых партнеров, чем довела девушку до слез. Бывшая участница даже попыталась подсчитать мужчин, с которыми Африкантова встречалась за время нахождения на проекте. Именно этот момент по-прежнему возмущает поклонников телестройки.

После нелицеприятных высказываний Елены, на нее буквально накинулись поклонники Марины, которые принялись засыпать не только экс-участницу гневными высказываниями, но и ее супруга. Был период, когда Бушиной даже пришлось отключить возможность оставлять под ее публикациями комментарии.

Елену Бушину вынудили извиниться перед Мариной Африкантовой

Вероятней всего, что Елена все-таки понимая свою ошибку, попыталась смягчить сложившуюся обстановку и заявила, что не хотела обижать и тем более оскорблять Марину. По словам Бушиной, она пыталась посоветовать Африкантовой, не размениваться по мелочам.

На днях Марина сообщила фанатам, что Елена прислала ей несколько сообщений, в которых экс-участница извинилась перед ней. Как бы то ни было, но Африкантова уверена, что Бушина это сделала только из-за давления ее поклонников.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:06
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