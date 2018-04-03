Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась поклонникам на бессонницу
Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в личном микроблоге призналась неизвестному мужчине, что не может перестать думать о нем.
Несмотря на то, что девушка довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Виктория радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, под некоторыми из которых делает неожиданные признания.
Несколько дней назад Боня опубликовала у себя на страничке новый снимок, под которым написала пост-признание неизвестному человеку.
Стоит отметить, что одна часть пользователей Сети оценили новую фотографию и пост экс-участницы «Дома-2», однако некоторые хейтеры в очередной раз поспешили унизить девушку.
Нужно сказать, что никто из фолловеров не обратил внимания на столь откровенное признание знаменитости, вероятно из-за того, что имени человека, за которым так сильно скучает Виктория, девушка до сих пор не назвала.
Несмотря на то, что девушка довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Виктория радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, под некоторыми из которых делает неожиданные признания.
Несколько дней назад Боня опубликовала у себя на страничке новый снимок, под которым написала пост-признание неизвестному человеку.
«Не могу перестать думать о тебе…ты заставляешь меня чувствовать себя так правильно..Я думаю о тебе! Всем сладких снов…а мне не спится..пойду читать книгу!», - подписала фото Виктория.
Стоит отметить, что одна часть пользователей Сети оценили новую фотографию и пост экс-участницы «Дома-2», однако некоторые хейтеры в очередной раз поспешили унизить девушку.
«Красота», «Красивый вид», «Вика, я горжусь вами! Спасибо!..», «Какой прекрасный закат! Как же хочется сейчас попасть на теплое море!!», «Какой красивый закат! Не могу оторвать взгляд!», «Типа она читает! Милая овца!!», «Старые клуши!!!», - пишут комментаторы.
Нужно сказать, что никто из фолловеров не обратил внимания на столь откровенное признание знаменитости, вероятно из-за того, что имени человека, за которым так сильно скучает Виктория, девушка до сих пор не назвала.