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Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась поклонникам на бессонницу

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в личном микроблоге призналась неизвестному мужчине, что не может перестать думать о нем.

Несмотря на то, что девушка довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Виктория радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, под некоторыми из которых делает неожиданные признания.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась поклонникам на бессонницу

Несколько дней назад Боня опубликовала у себя на страничке новый снимок, под которым написала пост-признание неизвестному человеку.

«Не могу перестать думать о тебе…ты заставляешь меня чувствовать себя так правильно..Я думаю о тебе! Всем сладких снов…а мне не спится..пойду читать книгу!», - подписала фото Виктория.

Стоит отметить, что одна часть пользователей Сети оценили новую фотографию и пост экс-участницы «Дома-2», однако некоторые хейтеры в очередной раз поспешили унизить девушку.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась поклонникам на бессонницу

«Красота», «Красивый вид», «Вика, я горжусь вами! Спасибо!..», «Какой прекрасный закат! Как же хочется сейчас попасть на теплое море!!», «Какой красивый закат! Не могу оторвать взгляд!», «Типа она читает! Милая овца!!», «Старые клуши!!!», - пишут комментаторы.

Нужно сказать, что никто из фолловеров не обратил внимания на столь откровенное признание знаменитости, вероятно из-за того, что имени человека, за которым так сильно скучает Виктория, девушка до сих пор не назвала.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:31
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