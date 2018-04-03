Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась поклонникам на бессонницу

«Не могу перестать думать о тебе…ты заставляешь меня чувствовать себя так правильно..Я думаю о тебе! Всем сладких снов…а мне не спится..пойду читать книгу!», - подписала фото Виктория.

«Красота», «Красивый вид», «Вика, я горжусь вами! Спасибо!..», «Какой прекрасный закат! Как же хочется сейчас попасть на теплое море!!», «Какой красивый закат! Не могу оторвать взгляд!», «Типа она читает! Милая овца!!», «Старые клуши!!!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что девушка довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Виктория радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, под некоторыми из которых делает неожиданные признания.Несколько дней назад Боня опубликовала у себя на страничке новый снимок, под которым написала пост-признание неизвестному человеку.Стоит отметить, что одна часть пользователей Сети оценили новую фотографию и пост экс-участницы «Дома-2», однако некоторые хейтеры в очередной раз поспешили унизить девушку.Нужно сказать, что никто из фолловеров не обратил внимания на столь откровенное признание знаменитости, вероятно из-за того, что имени человека, за которым так сильно скучает Виктория, девушка до сих пор не назвала.