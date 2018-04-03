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Сердар Камбаров спровоцировал скандал из-за «паучьих ресниц» Ксении Бородиной

Яркий и колоритный звездный визажист Сердар Камбаров опубликовал в личном микроблоге фотографию со звездой «Дома-2» Ксенией Бородиной.

Несколько дней назад известная российская актриса Настасья Самбурская у себя на страничке принялась рассуждать о женской красоте, а также дала совет некоторым своим подписчицам. Скандальная звезда посоветовала девушкам, которые просто-таки обожают «паучье ресницы» пожалеть арахнофобов.

Сердар Камбаров спровоцировал скандал из-за «паучьих ресниц» Ксении Бородиной

Вероятней всего, что Ксения Бородина решила пояснить, о чем именно говорила Настасья и чего следует бояться людям, которые мучаются от боязни пауков.

Несколько часов назад Сердар Камбаров обнародовал в Сети несколько снимков Бородиной, на котором представил фолловерам новый образ телеведущей. Возможно предполагая, что на Ксению польется ручей критики хейтеров, визажист довольно резко подписал фотографию.

«Красивая Ксю!!!P.S Для советчиков и дебилов: да этот макияж для фотосессии сделан с акцентом на ресницы и они специально длинные и так приклеены. Борщовки, никто не спрашивает ваше «экспертное» мнение!», - написал Сердар.


Сердар Камбаров спровоцировал скандал из-за «паучьих ресниц» Ксении Бородиной

Вот тут то все и началось. После такой резкой подписи почти никто даже не заметил длинные ресницы Бородиной, буквально вся критика обрушилась именно на Камбарова, который явно перегнул палку в обращении к своим подписчикам. В конечном счете, об этом визажисту написали почти все его поклонники. Ну, а на счет макияжа Ксении, то большая часть фанатов сошлись в одном мнении, что у Камбарова были куда круче образы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:59
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