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Дед Инны Воловичевой ходит на свидания с вилами

Бывшая участница известной телестройки «Дом-2» Инна Воловичева рассказала поклонникам историю из жизни своего дедушки.

Экс-звезда реалити-шоу никогда не скрывала от своих подписчиков, что очень хорошо относится к своим родственникам. Девушка уже неоднократно заявляла, что благодарна им за то, что они вкладывали в нее с детства. Инна даже признавалась, что восхищается своим дедушкой, который в свои 91 еще до сих пор ходит на свидания.

Дед Инны Воловичевой ходит на свидания с вилами

По словам Воловичевой, ей удается посещать своего дедушку только раз в два месяца, несмотря на огромное желание. У брюнетки из-за работы не получается выезжать за город очень часто, а дедушка отказывается идти на компромиссное решение, ведь не хочет оставлять дом, в котором прожил всю свою жизнь.

Правда, как выяснилось, дед нисколько не беспомощный, так как в свои 91 содержит самостоятельно хозяйство в селе. Несмотря на то, что старичок живет один, его сердце оказалось не свободным. Пенсионер по-прежнему ходит на романтические встречи к своей возлюбленной бабушке Екатерине. И так как за окном еще зима, он, чтобы не упасть, берет с собой вилы, которые использует вместо палки.

Дед Инны Воловичевой ходит на свидания с вилами

«…на свидание с вилами идет. Я говорю: «Давай палочку купим, а то ты слабый стал, шатает тебя при ходьбе». А он мне: «Не надо мне ничего покупать, мне так удобно, да и вилами, если бандит какой попадется, еще и треснуть можно! И ничего не слабый я, хожу нормально! Посмотри!» Вот такой у нас дедушка, еще и сдачи даст..», - написала экс-участница под фотографией своего деда.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:24
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