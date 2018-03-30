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Ольга Бузова порадовала фанатов очередной пикантной фотосессией

«Идеальная женщина без недостатков» - такой себя видит прославленная Ольга Бузова.

Героиней весеннего номера известнейшего мужcкого журнала «Playboy» нежданно и негаданно (или наоборот, вполне даже предсказуемо?) стала 32-летнеяя звезда скандального реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость предстала на обложке издания в полуобнаженном виде, и даже дала репортерам довольно искреннее интервью.

Ольга Бузова порадовала фанатов очередной пикантной фотосессией

Например, Ольга призналась журналистам, что считает себя совершенной и образцовой девушкой, у которой нет ни одного минуса, а также добавила, что сейчас находится в отличной форме, чему не может не радоваться.

Вдобавок Бузова рассказала, что по-прежнему придерживается своих принципов, от которых не намерена отступать. Телеведущая и восходящая певица сообщила, что не собирается разменивать себя на временных мужчин, поэтому продолжает активно искать того единственного.

«Секса у меня нет почти уже два года!...», - утверждает Ольга.


Ольга Бузова порадовала фанатов очередной пикантной фотосессией

Стоит отметить, что именно столько времени прошло с того момента, как Бузова официально разошлась с бывшим супругом известным спортсменом Дмитрием Тарасовым. Официально развелись «тарабузики» в конце прошлого года. Ольга не единожды заявляла, что несмотря ни на что продолжает верить в настоящую любовь, ведь для нее именно это чувство является главной движущей силой мира.

Ольга Бузова порадовала фанатов очередной пикантной фотосессией

«Ольга, Вы невероятны! Все мужчины должны быть у Ваших ног!», «Красотка», «Столько сексуальности. Не ожидал от тебя такого!..», - пишут поклонники Бузовой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:39
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