Пользователи уверены, что Ольга Рапунцель прячет ребенка
Прославленный «бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель заявила, что не позволит операторам снимать ее малыша.
Звезда известной телестройки выступила против того, чтобы ее ребенка снимали операторы проекта, чем очень удивила многих зрителей. Ведь буквально каждому поклоннику шоу известно, что девушка просто обожает камеры и ради того, чтобы ее чаще показывали в эфирах, зачастую шла абсолютно на все.
По словам Ольги, она планирует как можно раньше окрестить малышку и даже намерена устроить ритуал по бабушкиному совету, который поможет ей уберечь свою девочку от дурных взглядов и сглаза.
В последнее время многие зрители начали замечать, что Рапунцель очень изменилась. В Периметре принялись обсуждать скрытность «бренда», а пользователи соц.сетей и вовсе заявили, что уверены в том, что участница уже стала мамой и просто прячем новорожденную от руководства «Дома-2». При этом, как оказалось, Ольга не перестает выдвигать свои условия, после выполнения которых, она возможно и вернутся на проект.
Согласно слухам, Рапунцель не вернется в Периметр до тех пор, пока за его ворота не уйдет семейство Блюменкранцев. В дополнение, супруги Рапунцель-Дмитренко намерены выбить зарплату у организаторов реалити не только для своей малышки, но и для мамы Ольги. Но и это еще не все.
Есть информация, что Рапунцель потребовала сделать капитальный ремонт в вип-доме, так как девушке не нравится не только расцветка стен, но и даже мебель в общих комнатах. Ольга не единожды подчеркнула, что не покажет свою малышку до тех пор, пока не будут выполнены все ее пожелания.
Звезда известной телестройки выступила против того, чтобы ее ребенка снимали операторы проекта, чем очень удивила многих зрителей. Ведь буквально каждому поклоннику шоу известно, что девушка просто обожает камеры и ради того, чтобы ее чаще показывали в эфирах, зачастую шла абсолютно на все.
По словам Ольги, она планирует как можно раньше окрестить малышку и даже намерена устроить ритуал по бабушкиному совету, который поможет ей уберечь свою девочку от дурных взглядов и сглаза.
В последнее время многие зрители начали замечать, что Рапунцель очень изменилась. В Периметре принялись обсуждать скрытность «бренда», а пользователи соц.сетей и вовсе заявили, что уверены в том, что участница уже стала мамой и просто прячем новорожденную от руководства «Дома-2». При этом, как оказалось, Ольга не перестает выдвигать свои условия, после выполнения которых, она возможно и вернутся на проект.
Согласно слухам, Рапунцель не вернется в Периметр до тех пор, пока за его ворота не уйдет семейство Блюменкранцев. В дополнение, супруги Рапунцель-Дмитренко намерены выбить зарплату у организаторов реалити не только для своей малышки, но и для мамы Ольги. Но и это еще не все.
Есть информация, что Рапунцель потребовала сделать капитальный ремонт в вип-доме, так как девушке не нравится не только расцветка стен, но и даже мебель в общих комнатах. Ольга не единожды подчеркнула, что не покажет свою малышку до тех пор, пока не будут выполнены все ее пожелания.