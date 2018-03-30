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«Много пуповин»: Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

Студенткам, получающим образование в КрасГМУ, удалось завоевать победу в столице в конкурсе всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству имени Персианова, приглянув себе для визитной карточки клип Ольги Бузовой «Мало половин», на который девушки сделали пародию.

«Много пуповин»: Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

Как удалось выяснить, командам, которые решили принять участие в московской олимпиаде, нужно было подготовить визитную карточку, выбрав для этого соответствующий формат. Для своего представления студентки из КрасГМУ решили взять оригинал музыкальной композиции «Мало половин», переделав песню Ольги Бузовой под себя. Девушки даже придумали новое название композиции – «Мало пуповин».

Стоит отметить, что после просмотра видеоролика красноярских студенток, судьи столичной олимпиады отдали победу пародии на песню Ольги Бузовой «Мало половин».

«Много пуповин»: Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

Журналистам удалось пообщаться с одной из студенток, которые создали видеоклип «Мало пуповин», взорвавший все социальные сети. По словам девушки, в своем видеоролике они не планировали призывать людей к использованию окситоцина и амниотомии, которые стимулирую родовую деятельность. Студентка подчеркнула, что вся работа медиков полностью заключается на рекомендациях здравоохранения Российской Федерации.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:11
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