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Ксения Бородина остригла волосы, сменив имидж

Прославленная телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина последовала примеру других знаменитостей и остригла наращенную шевелюру, сделав удлиненное каре.

Себя обновленную звезда популярной телестройки выставила на показ сразу в нескольких постах в личном микроблоге в социальной сети Инстаграм.

«Психанула», - написала под последним видеороликом Ксения, на котором красуется уже с новой прической.


Ксения Бородина остригла волосы, сменив имидж

Стоит отметить, что большое количество подписчиков Бородиной по достоинству оценили новый имидж своего кумира, поэтому сразу же принялись прямо-таки забрасывать знаменитость приятными словами.

«Очень круто, давно надо было психануть!», «Как жалко волосы, но эта стрижка тебе безумно идет!!!», «Нормально психанула! Это же ВЕСНА! Самое главное, что не налысо психанула!», «Образец для подражания! Прекрасная мама, красивая девушка! Обожаю!», «Какую прическу не делай, Вы всегда выглядите как королева!!!», - пишут комментаторы.

Как бы то ни было, но не всем фолловерам Сети понравился новый имидж телеведущей «Дома-2».

Ксения Бородина остригла волосы, сменив имидж

«Аааа, нееет, ну зачем ты подстриглась то?», «Ксюш, ты чего? Взяла и остригла красоту! Мне не очень нравится», «Капец..Ксюш, зачем волосы отрезала? Тебе с длинными лучше!», - пишут злопыхатели.

Самой же Ксении новый ее образ очевидно очень нравится, в противном случает знаменитость не снимала столько фотографий и видео, которые сразу же выкладывала в социальную сеть.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:21
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