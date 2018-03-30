Ольга Бузова отказалась от секса на два года

«Секса нет у меня почти уже два года! Нет, это любовь. Любовь во всех проявлениях - это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю», - ответила знаменитость на вопрос об интимных отношениях.

Звезда эпатажной телестройки «Дом-2», а также восходящая певица снялась в откровенной фотосессии для одного из самых популярных мужских журналов мира «Playboy», а также ответила репортерам на несколько вопросов.По словам Бузовой, она идеальная женщина, у которой нет ни одного недостатка, а многомиллионная армия поклонников тому подтверждение. Сейчас знаменитость находится в прекрасной форме, так как за последние десять лет звезда изменилась не только внешне, но и внутренне. Теперь Ольга чувствует, что стала сильнее и куда разумнее, чем была когда-то.На вопросы о личной жизни певица заявила, что по-прежнему находится в поиске своего мужчины. Бузова даже решила рассказать, какой мужчина уж точно сможет завоевать ее сердце. По словам Ольги, ей нужен честный и благородный молодой человек, для которого принципы будут выше всего остального.Стоит отметить, что большинство фанатов Ольги Бузовой очень любят знаменитость за то, что она невероятно энергичная и трудолюбивая женщина, которой удается совершать невероятные вещи и постигать любые вершины.