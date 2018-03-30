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Ольга Бузова отказалась от секса на два года

Прославленная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова призналась журналистам, почему на протяжении двух лет воздерживается от сексуальных отношений.

Звезда эпатажной телестройки «Дом-2», а также восходящая певица снялась в откровенной фотосессии для одного из самых популярных мужских журналов мира «Playboy», а также ответила репортерам на несколько вопросов.

Ольга Бузова отказалась от секса на два года

По словам Бузовой, она идеальная женщина, у которой нет ни одного недостатка, а многомиллионная армия поклонников тому подтверждение. Сейчас знаменитость находится в прекрасной форме, так как за последние десять лет звезда изменилась не только внешне, но и внутренне. Теперь Ольга чувствует, что стала сильнее и куда разумнее, чем была когда-то.

На вопросы о личной жизни певица заявила, что по-прежнему находится в поиске своего мужчины. Бузова даже решила рассказать, какой мужчина уж точно сможет завоевать ее сердце. По словам Ольги, ей нужен честный и благородный молодой человек, для которого принципы будут выше всего остального.

Ольга Бузова отказалась от секса на два года

«Секса нет у меня почти уже два года! Нет, это любовь. Любовь во всех проявлениях - это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю», - ответила знаменитость на вопрос об интимных отношениях.

Стоит отметить, что большинство фанатов Ольги Бузовой очень любят знаменитость за то, что она невероятно энергичная и трудолюбивая женщина, которой удается совершать невероятные вещи и постигать любые вершины.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:52
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