АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Ксения Бородина кому-то посвящает в соцсети свои «безумства»

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вышла на связь со своими подписчиками и обрадовала их свежими фотографиями.

После сообщения о том, что в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, многие звезды российского шоу-бизнеса на протяжении нескольких дней публиковали в личных микроблогах лишь поста-скорби, поста-призывы сдавать кровь и перечислять деньги пострадавшим в пожара, а также страшные видеоролики того ужасного происшествия. Бородина не стала исключением.

Ксения Бородина кому-то посвящает в соцсети свои «безумства»

На протяжении 4 дней у себя на странице телеведущая заявляла, что ей очень жалко деток, которые погибли в пожаре, объявила настоящее число жертв, а также соблюдала национальный траур. Однако несколько часов назад Ксения все-таки решила, что пора бы начинать радовать своих подписчиков яркими снимками своей личной жизни.

«Ведь главное, чтобы кто-то понимал твои безумства», - написала телеведущая под одним из последних фото.

На фотографии Бородина запечатлена в довольно необычном образе, однако многочисленные поклонники Ксении обратили внимание не на этот момент, а на то, что знаменитость подстригла волосы.

Ксения Бородина кому-то посвящает в соцсети свои «безумства»

«Прикольно! Ксюш, тебе хорошо с короткими волосами!!», «Самая красивая и любимая телеведущая», «Очень крутые брови!», «Красоточка!», «Волосы, бедные волосы, но вам идет с любой длиной!»,- пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продажи Nokia 7 Plus в России стартуют 3 апреля
Зрители считают, что участники «Дома-2» стараются
«Сбербанк» начинает работу с собственным
Новая разработка ученых способствует решению
Илон Маск собирается подключить мозг человека к
Специалисты Dr. Web определили наличие встроенных
Водителям столицы советуют пока не менять зимнюю
Солист группы «Дискотека Авария» потерял отца
Россельхознадзор остановил поставки товаров
Иван Охлобыстин оставил священнослужение из-за
Зрители «Дом-2» посчитали отца Марго Овсянниковой
В Сети опубликованы первые снимки Huawei Honor 10
Ученые: Черепахи используют лапки для нападения и
Курбан Омаров возобновил семейные советы для
Экс-руководитель Феодосии получил 8 лет колонии
В Швеции протестировали парашют для программы
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в
Завершена реконструкция 2-гоблока Курьяновских
В Нью-Йорке дебютировал кроссовер Acura RDX
Автор посмертного грима Людмилы Гурченко
Исследователи показали, как в системах
Пользователи возмущены тем, как Burger King
В сеть выложили официальные фото гибридного
Зубной датчик созданный учеными сможет
Верховный суд не вернул Марсову полю статус
Учёные: Аромат электронных сигарет токсичен для
Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым
Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге
Honda построила полностью неуправляемый кабриолет
Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее
Просмотреть все новости