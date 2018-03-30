Ксения Бородина кому-то посвящает в соцсети свои «безумства»

«Ведь главное, чтобы кто-то понимал твои безумства», - написала телеведущая под одним из последних фото.

«Прикольно! Ксюш, тебе хорошо с короткими волосами!!», «Самая красивая и любимая телеведущая», «Очень крутые брови!», «Красоточка!», «Волосы, бедные волосы, но вам идет с любой длиной!»,- пишут комментаторы.

После сообщения о том, что в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, многие звезды российского шоу-бизнеса на протяжении нескольких дней публиковали в личных микроблогах лишь поста-скорби, поста-призывы сдавать кровь и перечислять деньги пострадавшим в пожара, а также страшные видеоролики того ужасного происшествия. Бородина не стала исключением.На протяжении 4 дней у себя на странице телеведущая заявляла, что ей очень жалко деток, которые погибли в пожаре, объявила настоящее число жертв, а также соблюдала национальный траур. Однако несколько часов назад Ксения все-таки решила, что пора бы начинать радовать своих подписчиков яркими снимками своей личной жизни.На фотографии Бородина запечатлена в довольно необычном образе, однако многочисленные поклонники Ксении обратили внимание не на этот момент, а на то, что знаменитость подстригла волосы.