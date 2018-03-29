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Хейтеры: «Новости об Ольге Бузовой похожи на первоапрельскую шутку»

Недоброжелатели уверены, что узнав последние новости об Ольге Бузовой у Ксении Бородиной началось нервное подергивание, а у Ким Кардашьян и вовсе случился припадок.

Дело в том, что согласно информации, которая несколько дней назад появилась в Сети, телеканал «ТНТ4» отныне будет полностью посвящен звезде реалити-шоу «Дом-2».

Хейтеры: «Новости об Ольге Бузовой похожи на первоапрельскую шутку»

Отныне многочисленные зрители смогут с утра до вечера наслаждаться песнями и клипами Ольги, а также лицезреть все телепередачи, в которых когда-либо появлялась артистка. Известно, что теперь телеканал «ТНТ4» будет называться «Бузова TV», а слоганом канала стало выражение – «Бузовой много не бывает».

Не так давно директор телеканала «Бузова TV» заявил, что считает именно Бузову золотым контентом ТНТ, поэтому, принимая во внимание популярность артистки в стране, он убежден в том, что шоу с Ольгой сделает телеканал очень популярным.

«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал.Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!», - говорит Ольга о новом шоу.


Хейтеры: «Новости об Ольге Бузовой похожи на первоапрельскую шутку»

Добавим, что уже появилась телепрограмма канала «Бузова TV»:

9:30 - 10:00 Клипы Ольги Бузовой

10:00 - 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре

10:30 - 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны

12:00 - 20:30 Сериал «Бедные люди» – дебют Ольги как актрисы. Все серии

20:30 - 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны

22:30 - 23:00 Шоу «Прожарка» с участием Ольги Бузовой
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:09
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