Хейтеры: «Новости об Ольге Бузовой похожи на первоапрельскую шутку»

«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал.Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!», - говорит Ольга о новом шоу.

Дело в том, что согласно информации, которая несколько дней назад появилась в Сети, телеканал «ТНТ4» отныне будет полностью посвящен звезде реалити-шоу «Дом-2».Отныне многочисленные зрители смогут с утра до вечера наслаждаться песнями и клипами Ольги, а также лицезреть все телепередачи, в которых когда-либо появлялась артистка. Известно, что теперь телеканал «ТНТ4» будет называться «Бузова TV», а слоганом канала стало выражение – «Бузовой много не бывает».Не так давно директор телеканала «Бузова TV» заявил, что считает именно Бузову золотым контентом ТНТ, поэтому, принимая во внимание популярность артистки в стране, он убежден в том, что шоу с Ольгой сделает телеканал очень популярным.Добавим, что уже появилась телепрограмма канала «Бузова TV»:9:30 - 10:00 Клипы Ольги Бузовой10:00 - 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре10:30 - 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны12:00 - 20:30 Сериал «Бедные люди» – дебют Ольги как актрисы. Все серии20:30 - 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны22:30 - 23:00 Шоу «Прожарка» с участием Ольги Бузовой