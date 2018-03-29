АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

«Бузова уйдет в запой»: Фанаты переживают, как Ольга Бузова перенесет новость о беременности Костенко

Многочисленные поклонники прославленной Ольги Бузовой начали переживать за то, почему на самом деле артистка исчезла с социальных сетей.

На протяжении уже нескольких дней звезда эпатажно-известной телестройки «Дом-2» не появляется в Сети. Одни фанаты брюнетки уверены, что это связано с ужасной трагедией, которая 25 марта произошла в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня», однако другие убеждены совсем в другой причине.

«Бузова уйдет в запой»: Фанаты переживают, как Ольга Бузова перенесет новость о беременности Костенко

Несколько часов назад бывший супруг Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов и его теперешняя жена Анастасия Костенко официально признались, что совсем скоро они станут счастливыми родителями. Большинство фолловеров уверены, что именно это и стало причиной такого резкого исчезновения артистки.

Стоит отметить, что Бузова довольно сложно переживала развод и измену своего экс-мужа, ведь спортсмен бросил ее ради красивой и молодой модели Анастасии Костенко. На данный момент поклонники побаиваются, что у Ольги может начаться продолжительная депрессия, когда ей сообщат о том, что разлучница находится в интересном положении.

«Бузова уйдет в запой»: Фанаты переживают, как Ольга Бузова перенесет новость о беременности Костенко

Сейчас в комментариях в личном микроблоге Анастасии Костенко пользователи даже начали предугадывать, как Ольга Бузова отреагирует на сообщение о том, что у бывшего ее мужа с новой женой скоро будет малыш.

«Теперь Бузова точно уйдет в запой», «Ну все…теперь ждем от Бузовой новую песню», «У Бузовой точно будет нервный срыв», - пишут фолловеры.

Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Вода на Земле присутствовала до удара,
Учёные выяснили, что ботокс негативно сказывается
Газпромбанк поможет Кенесу Ракишева завершить
Хейтеры раскритиковали Анну Хилькевич из-за
Роскачество: Идеального стирального порошка для
Томский студент разработал бесшумный будильник
Ходченкова показала в Сети снимок сборной России
Саймон Марданшин всеми силами пытается забыться и
Кристина Орбакайте показала архивное фото с
Учёные: Как часто нужно заниматься спортом, чтобы
Анастасия Волочкова рассказала о первом свидании
Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах
Учёные: Люди не хотят знать о производстве
Потерявший всю семью в "Зимней вишне" рассказал,
Наталья Рудова не впечатлила фанатов снимком без
Нюша рассказала СМИ о беременности
Армен Гаспарян поддержал дело против пранкера,
Учёные рассказали, как появляется страх и
Рассел Кроу на новых снимках шокировал публику
Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской
Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает
Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к
В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати
Теневая экономика России оценила преимущества
Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за
Учёные: Одиночество может привести к
Российские нефтяники и газовики пробурят сотню
Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим
Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира
Учёные выяснили, как облегчить роды
Просмотреть все новости