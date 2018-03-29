«Бузова уйдет в запой»: Фанаты переживают, как Ольга Бузова перенесет новость о беременности Костенко

«Теперь Бузова точно уйдет в запой», «Ну все…теперь ждем от Бузовой новую песню», «У Бузовой точно будет нервный срыв», - пишут фолловеры.

На протяжении уже нескольких дней звезда эпатажно-известной телестройки «Дом-2» не появляется в Сети. Одни фанаты брюнетки уверены, что это связано с ужасной трагедией, которая 25 марта произошла в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня», однако другие убеждены совсем в другой причине.Несколько часов назад бывший супруг Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов и его теперешняя жена Анастасия Костенко официально признались, что совсем скоро они станут счастливыми родителями. Большинство фолловеров уверены, что именно это и стало причиной такого резкого исчезновения артистки.Стоит отметить, что Бузова довольно сложно переживала развод и измену своего экс-мужа, ведь спортсмен бросил ее ради красивой и молодой модели Анастасии Костенко. На данный момент поклонники побаиваются, что у Ольги может начаться продолжительная депрессия, когда ей сообщат о том, что разлучница находится в интересном положении.Сейчас в комментариях в личном микроблоге Анастасии Костенко пользователи даже начали предугадывать, как Ольга Бузова отреагирует на сообщение о том, что у бывшего ее мужа с новой женой скоро будет малыш.