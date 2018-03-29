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Курс валют на 29.03.2018

Антон Гусев поспорил на 50 тысяч рублей, что не будет бриться 3 месяца

Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом 2» Антон Гусев рассказал, как поспорил на 50 тысяч рублей, что не будет бриться 3 месяца.

Антон Гусев поспорил на 50 тысяч рублей, что не будет бриться 3 месяца

Несмотря на то, что участник довольно давно ушел за ворота за его личной жизнью продолжают активно следить телезрители. Не так давно подписчики молодого человека начали замечать, что Антон отпустил бороду и усы. Как удалось выяснить журналистам «Дома-2», на такие кардинальные перемены во внешности, Гусева натолкнуло ничуть не жажда к переменам во внешности.

Как оказалось, на такую авантюру экс-участника толкнул спор, на который он решился примерно месяц назад.

Антон Гусев поспорил на 50 тысяч рублей, что не будет бриться 3 месяца

«Товарищ пригласил в барбершоп, там работал парикмахер Серега. Огромный такой, здоровый мужик. Мы с ним долго болтали, смеялись. Во время разговора речь зашла о том, как долго можно не бриться. Я сказал, что 2,5-3 месяца вполне можно продержаться. Барбер стал уверять, что я и месяца не выдержу. В результате мы решили поспорить», - рассказывает Гусев.

Антон добавил, что ему очень сложно с усами и бородой, но сейчас для него важнее даже не деньги, а интерес.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:03
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