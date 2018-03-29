Антон Гусев поспорил на 50 тысяч рублей, что не будет бриться 3 месяца
Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом 2» Антон Гусев рассказал, как поспорил на 50 тысяч рублей, что не будет бриться 3 месяца.
Несмотря на то, что участник довольно давно ушел за ворота за его личной жизнью продолжают активно следить телезрители. Не так давно подписчики молодого человека начали замечать, что Антон отпустил бороду и усы. Как удалось выяснить журналистам «Дома-2», на такие кардинальные перемены во внешности, Гусева натолкнуло ничуть не жажда к переменам во внешности.
Как оказалось, на такую авантюру экс-участника толкнул спор, на который он решился примерно месяц назад.
Антон добавил, что ему очень сложно с усами и бородой, но сейчас для него важнее даже не деньги, а интерес.
Несмотря на то, что участник довольно давно ушел за ворота за его личной жизнью продолжают активно следить телезрители. Не так давно подписчики молодого человека начали замечать, что Антон отпустил бороду и усы. Как удалось выяснить журналистам «Дома-2», на такие кардинальные перемены во внешности, Гусева натолкнуло ничуть не жажда к переменам во внешности.
Как оказалось, на такую авантюру экс-участника толкнул спор, на который он решился примерно месяц назад.
«Товарищ пригласил в барбершоп, там работал парикмахер Серега. Огромный такой, здоровый мужик. Мы с ним долго болтали, смеялись. Во время разговора речь зашла о том, как долго можно не бриться. Я сказал, что 2,5-3 месяца вполне можно продержаться. Барбер стал уверять, что я и месяца не выдержу. В результате мы решили поспорить», - рассказывает Гусев.
Антон добавил, что ему очень сложно с усами и бородой, но сейчас для него важнее даже не деньги, а интерес.