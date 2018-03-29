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Экс-участница «Дом-2» Саша Харитонова повела себя возмутительно во время национального траура

Бывшую участницу скандального реалити-шоу «Дом-2» Александру Харитонову осудили пользователи Сети за безобразное поведение во время национального траура по погибшим при пожаре в городе Кемерово, в ТЦ «Зимняя вишня».

В то время, когда вся Россия скорбит по погибшим в страшной трагедии, произошедшей несколько дней назад, находятся и те, кому все равно на траур. В их число, как не странно, входит и экс-участница прославленной телестройки. За что блондинка безжалостно понесла наказание.

Экс-участница «Дом-2» Саша Харитонова повела себя возмутительно во время национального траура

Так как Александра продолжила, несмотря на трагедию, наслаждаться жизнью и выкладывать в личном микроблоге довольно неприличные фотографии, гневные подписчики не только раскритиковали Харитонову, но и накинулись на нее с оскорблениями. Стоит отметить, что некоторые фолловеры и вовсе пожелали выпускнице телепроекта «Дом-2» умереть страшной смертью.

Несколько часов назад Саша опубликовала у себя на странице видеоролик, в котором обратилась ко всем тем, кто осыпает ее проклятиями.

Экс-участница «Дом-2» Саша Харитонова повела себя возмутительно во время национального траура

«И скажите, что я не права!! Вы призываете к скорби?!!?! Каждый человек скорбит, каждый человек знает, что такое смерть, каждый знает, что такое боль утраты!! Вы, обвиняющие и желающие смерти мне, становитесь такими же убийцами!! Запомните это!!! Скорбь в нас!! Скорбь за детей и стариков!! Все знают эту боль!! Ее невозможно забыть!!!», - подписала видео Харитонова.

Добавим, что блондинка заявила, что не боится смерти.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:34
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