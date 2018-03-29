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Родная мама Саймона Марданшина обижена на сына

На связь с журналистами «Дом-2» вышла лучшая подруга родной мамы Саймона Марданшина.

Мало кто знает, что один из самых ярких и рейтинговый участников реалити-шоу воспитывался в детском доме. До 11 лет Саймон жил со своей родной мамой, которая в итоге отказалась от мальчика и отправила его в детский дом. В дальнейшем у будущей звезды телестройки появилась приемная семья, однако на родную мать у Марданшина не прошла обида.

Родная мама Саймона Марданшина обижена на сына

После выхода в эфир «Острова любви», на котором молодой человек стал одним из самых обсуждаемых участников, с редакторами «Дома-2» связалась подруга кровной матери Саймона, которая решила рассказать всю правду о ситуации, сложившейся с парнем.

По словам женщины, она работала в одном салоне с родственницей Марданшина. Мать звезды телепроекта была уборщицей и очень часто рассказывала о своем сыне, показывала его фотографии и очень переживала за парня, ведь он был очень сложным подростком. Так как в 90-е было довольно сложно прожить, Семен в скорее оказался в детском доме.

Родная мама Саймона Марданшина обижена на сына

«Времена были тяжелые, голодные, ника¬ких социальных выплат и посо-бий…Когда Семен оказался в детском доме, мать никогда о нем не забывала. Ей было непри¬ятно, что в эфире звучали нели¬цеприятные отзывы, она обижена и не хочет общаться с участником. Однако женщина рада, что у него в жизни все складывается хорошо. Подруга говорит, что регулярно молится за сына и переживает», - рассказала приятельница матери Саймона.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:40
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