Родная мама Саймона Марданшина обижена на сына

«Времена были тяжелые, голодные, ника¬ких социальных выплат и посо-бий…Когда Семен оказался в детском доме, мать никогда о нем не забывала. Ей было непри¬ятно, что в эфире звучали нели¬цеприятные отзывы, она обижена и не хочет общаться с участником. Однако женщина рада, что у него в жизни все складывается хорошо. Подруга говорит, что регулярно молится за сына и переживает», - рассказала приятельница матери Саймона.

Мало кто знает, что один из самых ярких и рейтинговый участников реалити-шоу воспитывался в детском доме. До 11 лет Саймон жил со своей родной мамой, которая в итоге отказалась от мальчика и отправила его в детский дом. В дальнейшем у будущей звезды телестройки появилась приемная семья, однако на родную мать у Марданшина не прошла обида.После выхода в эфир «Острова любви», на котором молодой человек стал одним из самых обсуждаемых участников, с редакторами «Дома-2» связалась подруга кровной матери Саймона, которая решила рассказать всю правду о ситуации, сложившейся с парнем.По словам женщины, она работала в одном салоне с родственницей Марданшина. Мать звезды телепроекта была уборщицей и очень часто рассказывала о своем сыне, показывала его фотографии и очень переживала за парня, ведь он был очень сложным подростком. Так как в 90-е было довольно сложно прожить, Семен в скорее оказался в детском доме.