Рики Мартин рассказал о знакомстве со своим мужем и почему он так долго скрывал свою ориентацию

«Я женюсь на этом парне», - впервые увидев Джванома, сказал себе Рики.

«Я потратил столько энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию!», - говорит Мартин.

В начале 2018 года знаменитость официально вступил в брак со своим другом и возлюбленным художником с сирийскими корнями. По словам Рики, с Джваном они познакомились в социальной сети, где потом общались на протяжении полугода. Молодые люди рассказывали о своей жизни и делились проблемами, а также поддерживали друг друга в трудных ситуациях. Оказывается, что сначала о любви и сексуальных отношениях даже не было и речи.Как бы то ни было, но встретившись, Мартин понял, что его переполняют эмоции, которые в течение шести месяцев росли с каждым днем.На вопрос СМИ об ориентации, Мартин ответил довольно честно. На самом деле знаменитость настолько сильно отдавался своей карьере, что просто-таки не мог открыть свое сердце для новых отношений. Рики попросту боялся, что окружающие, в том числе продюсеры и режиссеры, с которыми он работает, узнают о его природе.На сегодняшний день Рики 46 лет, звезда растит двух прекрасных сыновей близнецов, которых ему подарила суррогатная мать 10 лет назад. Мартин достаточно долго скрывал свою природу, но только в 2010 году решил сделать официальное признание, которое опубликовал на личном сайте.