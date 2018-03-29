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Рики Мартин рассказал о знакомстве со своим мужем и почему он так долго скрывал свою ориентацию

Прославленный Рики Мартин рассказал журналистам, где познакомился со своим супругом Джваном Йосефом.

В начале 2018 года знаменитость официально вступил в брак со своим другом и возлюбленным художником с сирийскими корнями. По словам Рики, с Джваном они познакомились в социальной сети, где потом общались на протяжении полугода. Молодые люди рассказывали о своей жизни и делились проблемами, а также поддерживали друг друга в трудных ситуациях. Оказывается, что сначала о любви и сексуальных отношениях даже не было и речи.

Рики Мартин рассказал о знакомстве со своим мужем и почему он так долго скрывал свою ориентацию

Как бы то ни было, но встретившись, Мартин понял, что его переполняют эмоции, которые в течение шести месяцев росли с каждым днем.

«Я женюсь на этом парне», - впервые увидев Джванома, сказал себе Рики.

На вопрос СМИ об ориентации, Мартин ответил довольно честно. На самом деле знаменитость настолько сильно отдавался своей карьере, что просто-таки не мог открыть свое сердце для новых отношений. Рики попросту боялся, что окружающие, в том числе продюсеры и режиссеры, с которыми он работает, узнают о его природе.

Рики Мартин рассказал о знакомстве со своим мужем и почему он так долго скрывал свою ориентацию

«Я потратил столько энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию!», - говорит Мартин.

На сегодняшний день Рики 46 лет, звезда растит двух прекрасных сыновей близнецов, которых ему подарила суррогатная мать 10 лет назад. Мартин достаточно долго скрывал свою природу, но только в 2010 году решил сделать официальное признание, которое опубликовал на личном сайте.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:01
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