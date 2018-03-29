Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед Ним.... #аликасмехова #деньрождения #юбилей», - написала под фото Алика Вениаминовна.

«С Юбилеем! Счастья, здоровья, благополучия вашим сыновьям, любви, новых творческих побед! Спасибо вам за ваши блистательные роли! Вы очень красивы и талантливы! Наша семья любит вас!», «Алика, Вы такааая!!! Красивая, талантливая, очень настоящая, искренняя. Пусть у Вас всё хорошее прибывает и сбывается в жизни! С Юбилеем!!!Любим Вас с мамой много лет!», «Алика, вам не дашь 50, а все 35. Вы выглядите молодо! Вы просто супер! С юбилеем!», - пишут комментаторы.

Несколько дней назад известнейшая советская и российская актриса, певица, а также телеведущая отпраздновала свое 50-летие. В честь юбилея артистка опубликовала в личном микроблоге новый снимок, которым привела в восторг многочисленный фанатов.Стоит заметить, что большое количество фолловеров Сети ту же бросились буквально забрасывать Смехову приятными словами, а некоторые из пользователей даже заявили, что внешний вид артистки не соответствует ее возрасту.Нужно сказать, что Алиса Смехова всем известна по кинокартинам: «Домоправитель», «Бальзаковский возраст, или Все мужи сво…», «Три мушкетера», «Любовь в большом городе», «Дневник доктора Зайцева» и т.д.