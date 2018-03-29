Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Заслуженная артистка России Алика Смехова порадовала поклонников новой фотографией.
Несколько дней назад известнейшая советская и российская актриса, певица, а также телеведущая отпраздновала свое 50-летие. В честь юбилея артистка опубликовала в личном микроблоге новый снимок, которым привела в восторг многочисленный фанатов.
Стоит заметить, что большое количество фолловеров Сети ту же бросились буквально забрасывать Смехову приятными словами, а некоторые из пользователей даже заявили, что внешний вид артистки не соответствует ее возрасту.
Нужно сказать, что Алиса Смехова всем известна по кинокартинам: «Домоправитель», «Бальзаковский возраст, или Все мужи сво…», «Три мушкетера», «Любовь в большом городе», «Дневник доктора Зайцева» и т.д.
Несколько дней назад известнейшая советская и российская актриса, певица, а также телеведущая отпраздновала свое 50-летие. В честь юбилея артистка опубликовала в личном микроблоге новый снимок, которым привела в восторг многочисленный фанатов.
«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед Ним.... #аликасмехова #деньрождения #юбилей», - написала под фото Алика Вениаминовна.
Стоит заметить, что большое количество фолловеров Сети ту же бросились буквально забрасывать Смехову приятными словами, а некоторые из пользователей даже заявили, что внешний вид артистки не соответствует ее возрасту.
«С Юбилеем! Счастья, здоровья, благополучия вашим сыновьям, любви, новых творческих побед! Спасибо вам за ваши блистательные роли! Вы очень красивы и талантливы! Наша семья любит вас!», «Алика, Вы такааая!!! Красивая, талантливая, очень настоящая, искренняя. Пусть у Вас всё хорошее прибывает и сбывается в жизни! С Юбилеем!!!Любим Вас с мамой много лет!», «Алика, вам не дашь 50, а все 35. Вы выглядите молодо! Вы просто супер! С юбилеем!», - пишут комментаторы.
Нужно сказать, что Алиса Смехова всем известна по кинокартинам: «Домоправитель», «Бальзаковский возраст, или Все мужи сво…», «Три мушкетера», «Любовь в большом городе», «Дневник доктора Зайцева» и т.д.