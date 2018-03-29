АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Нелли Ермолаева заявила, что знает, как не допустить разлада в отношениях с мужем

Экс-участница реалити-шоу «Дом 2» Нелли Ермолаева рассказала подписчицам, которые тоже недавно стали мамами, как не допустить размолвки с мужем после рождения малыша.

Несмотря на то, что брюнетка уже не является участницей телестройки, за ее жизнью по-прежнему следят поклонники проекта. Каждый день девушка радует подписчиков невероятно яркими и красивыми фотографиями, под некоторыми из которых Нелли раздает советы.

Нелли Ермолаева заявила, что знает, как не допустить разлада в отношениях с мужем

Несколько дней назад Ермолаева опубликовала у себя на странице довольно неожиданный пост, в котором рассказала фолловерам о проблеме одной своей знакомой и о способе ее решения.

«Нужно конечно в напряженном « мамском « графике, находить время для мужа! Часто ли вы мужа спрашиваете про его мечты? Про планы? Хоть раз в неделю необходимо смотреть вместе фильм и позволить себе « запрещенку « я сейчас о пиццееее…Совершить совместный грешок. Пока малыша уложили спать ..У некоторых есть страхи ... « А вдруг проснется ребенок ?» или послеродовые страхи, связанные с болью...Чем раньше вы раскрепоститесь , тем проще для вас обоих будет…Как говорил Дорн:» Не нужно стесняться « Будьте откровенны с друг с другом! После рождения ребенка, жизнь продолжается!!!», - написала Нелли.


Нелли Ермолаева заявила, что знает, как не допустить разлада в отношениях с мужем

Как выяснилось, недавно к Ермолаевой обратилась одна ее знакомая, которая рассказала о недопонимании и стрессе в своей семье после появления малыша. Именно это и стало причиной подобных высказываний девушки.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей удивила публику неожиданной сменой
Роспотребнадзор предупреждает об опасности при
Антона Шоки подозревают в мошенничестве
Пользователи подозревают наличие еще одного сына
В Lockheed Martin представили концепт
Volkswagen представил в Нью-Йорке новый
США уменьшит объемы взносов в миротворческие
В Сети восхищаются пронзительным взглядом
Ученые успешно протестировали мозговой имплантат
Новый внедорожник Lincoln Aviator дебютировал в
Microsoft будет лишать пользователей лицензии на
Бывшая ведущая «Орла и решки» восстанавливается
ZTE Nubia N2 доступен для покупки в России
В Китае появился смартфон Vivo X21 UD
Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную
Против Apple подано около 60 судебных исков
Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о
В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan
Астронавты NASA ответили на самые популярные
В 20 веке солдаты во время военных действий
Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию
Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback
Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая
Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с
Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным
GoPro представит доступную экшн-камеру за 200
Фолловеры оценили профессионализм Гаянэ
На заводе Подмосковья в шахту рухнул лифт с
Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру
Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова
Просмотреть все новости