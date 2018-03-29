Нелли Ермолаева заявила, что знает, как не допустить разлада в отношениях с мужем

«Нужно конечно в напряженном « мамском « графике, находить время для мужа! Часто ли вы мужа спрашиваете про его мечты? Про планы? Хоть раз в неделю необходимо смотреть вместе фильм и позволить себе « запрещенку « я сейчас о пиццееее…Совершить совместный грешок. Пока малыша уложили спать ..У некоторых есть страхи ... « А вдруг проснется ребенок ?» или послеродовые страхи, связанные с болью...Чем раньше вы раскрепоститесь , тем проще для вас обоих будет…Как говорил Дорн:» Не нужно стесняться « Будьте откровенны с друг с другом! После рождения ребенка, жизнь продолжается!!!», - написала Нелли.

Несмотря на то, что брюнетка уже не является участницей телестройки, за ее жизнью по-прежнему следят поклонники проекта. Каждый день девушка радует подписчиков невероятно яркими и красивыми фотографиями, под некоторыми из которых Нелли раздает советы.Несколько дней назад Ермолаева опубликовала у себя на странице довольно неожиданный пост, в котором рассказала фолловерам о проблеме одной своей знакомой и о способе ее решения.Как выяснилось, недавно к Ермолаевой обратилась одна ее знакомая, которая рассказала о недопонимании и стрессе в своей семье после появления малыша. Именно это и стало причиной подобных высказываний девушки.