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Александра Шева разрыдалась, когда на «Дом-2» появился Арай Чобанян

Звезда прославленного телепроекта «Дом-2» Александра Шевченко не смогла контролировать своих эмоций, увидев в Периметре бывшего своего возлюбленного Арайя Чобаняна.

За столь короткий период нахождения на реалити-шоу Саша прославилась не очень хорошей репутацией. Эффектная брюнетка уже успела поменять троих мужчин, один из которых избивал ее, второй отказался, когда узнал, что на шоу возвращается Мария Кохно, а третьего Шева и вовсе сама лишилась.

Александра Шева разрыдалась, когда на «Дом-2» появился Арай Чобанян

Несмотря на это, когда на проекте снова появился Арай, Александра не стала контролировать своих эмоций и заявила молодому человеку, что до сих пор любит его и готова ради него даже покинуть телестройку.

Только вот сам Чобанян не очень хочет воссоединяться с Шевченко, особенно сейчас после ее активной личной жизни. Во всяком случае, все его жесты и мимика говорили за себя. Арай даже дал понять одной из телеведущий реалити, что вопросы, связанные с Александрой, ему не очень приятны и он не считает их на данный момент уместными, так как они давно уже расстались.

Александра Шева разрыдалась, когда на «Дом-2» появился Арай Чобанян

Стоит отметить, что многочисленные телезрители тут же сделали свои выводи. Они просто-таки убежденны в том, что Александре не нужно рассчитывать на скорое примирение с Арайем.

«Шеве вообще без разницы кого любить! Гнать ее уже нужно! Позорная мамаша!», «Сашка продуманная, хитрая и лживая. Что разреветься, ей и стараться особо не нужно!», «Шева постоянно играет!», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:25
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