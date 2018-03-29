Беременная Мария Адоевцева делает ремонт в новой квартире

«Люблю я начинать все с чистого листа. Где все большое начинается с малого... Мечтали, конечно, о большом двухэтажном доме, чтобы раз и навсегда переехать, пустить корни да успокоиться, но обстоятельства жизни распорядились иначе и малогабаритная квартирка тоже вполне себе выход, когда тебе уже некуда деваться. Главное, что теперь у нас есть свой личный угол, свой маленький мирок и совсем немного времени, чтобы его обустроить, пустить туда море уюта и разложить свой нехитрый скарб #нашновыймир», - написала Мария.

Несколько недель назад звезда телестройки рассказала своим поклонникам, что совсем скоро ее семейству придется съехать со съемочной квартиры. Как оказалось, этот момент очень расстраивал беременную девушку, ведь прожив в доме больше 4 лет, она очень привыкла к нему. Тем не менее, печальная новость тут же переплелась с хорошей.По словам молодой мамы, они с супругом приобрели собственную недвижимость, в которой уже начали делать ремонт.Мария никогда не скрывала, что мечтает жить со своей семьей в огромном доме, в котором у каждого будет свой уголок, однако пока семейству Адоевцивых придется ютиться в небольшой квартирке, так как больших средств у них нет.Стоит заметить, что многочисленные фолловеры порадовались за семейство Адоевцевый.