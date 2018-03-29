Беременная Мария Адоевцева делает ремонт в новой квартире
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом 2» Мария Адоевцева приобрела жилье, в котором уже начала активно делать ремонт.
Несколько недель назад звезда телестройки рассказала своим поклонникам, что совсем скоро ее семейству придется съехать со съемочной квартиры. Как оказалось, этот момент очень расстраивал беременную девушку, ведь прожив в доме больше 4 лет, она очень привыкла к нему. Тем не менее, печальная новость тут же переплелась с хорошей.
По словам молодой мамы, они с супругом приобрели собственную недвижимость, в которой уже начали делать ремонт.Мария никогда не скрывала, что мечтает жить со своей семьей в огромном доме, в котором у каждого будет свой уголок, однако пока семейству Адоевцивых придется ютиться в небольшой квартирке, так как больших средств у них нет.
Стоит заметить, что многочисленные фолловеры порадовались за семейство Адоевцевый.
Несколько недель назад звезда телестройки рассказала своим поклонникам, что совсем скоро ее семейству придется съехать со съемочной квартиры. Как оказалось, этот момент очень расстраивал беременную девушку, ведь прожив в доме больше 4 лет, она очень привыкла к нему. Тем не менее, печальная новость тут же переплелась с хорошей.
По словам молодой мамы, они с супругом приобрели собственную недвижимость, в которой уже начали делать ремонт.Мария никогда не скрывала, что мечтает жить со своей семьей в огромном доме, в котором у каждого будет свой уголок, однако пока семейству Адоевцивых придется ютиться в небольшой квартирке, так как больших средств у них нет.
«Люблю я начинать все с чистого листа. Где все большое начинается с малого... Мечтали, конечно, о большом двухэтажном доме, чтобы раз и навсегда переехать, пустить корни да успокоиться, но обстоятельства жизни распорядились иначе и малогабаритная квартирка тоже вполне себе выход, когда тебе уже некуда деваться. Главное, что теперь у нас есть свой личный угол, свой маленький мирок и совсем немного времени, чтобы его обустроить, пустить туда море уюта и разложить свой нехитрый скарб #нашновыймир», - написала Мария.
Стоит заметить, что многочисленные фолловеры порадовались за семейство Адоевцевый.