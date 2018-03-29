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Ким Кардашьян порадовала фанатов фотографией из ванной

Ким Кардашьян продемонстрировала на снимке из ванной комнаты пышные формы в миниатюрном спортивном бикини.

Несколько часов назад прославленная звезда американского телепроекта «Семейство Кардашьян» опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которую фолловеры Сети прозвали – «публикацией дня».

Ким Кардашьян порадовала фанатов фотографией из ванной

На фото Ким запечатлена стоящей у зеркала в крохотном бикини и с полотенцем на голове. Несмотря на то, что под снимком Кардашьян в очередной раз прорекламировала свою новую губную помаду, которой она якобы как раз красит губы, многочисленные подписчики обратили внимание не на нее. Прямо-таки все пользователи указали на невероятно упругое тело Кардашьян и на ее совершенную кожу.

«Хорошая фотография!», «Ким, снимок невероятный! Настолько жарко становится…ты выглядишь превосходно!», «Очень крутая фигура!», «С каждым днем ты выглядишь все более привлекательней!», «Ким, ты самая красивая женщина на планете! Завидую твоему мужу!», «Широкие бедра и шикарный бюст, как же это красиво! Такая фигура не оставит равнодушным никого!», «Красивая», - пишут комментаторы.


Ким Кардашьян порадовала фанатов фотографией из ванной

Стоит отметить, что Ким Кардашьян никогда не скрывала того, что не любит спортзалы, поэтому, в отличие от других знаменитостей, она довольно часто обращается к пластическому хирургу, чтобы привести свое тело в необходимый вид. Как бы то ни было, но этот факт никогда не влиял на известность американской звезды.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:30
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