Ким Кардашьян порадовала фанатов фотографией из ванной

«Хорошая фотография!», «Ким, снимок невероятный! Настолько жарко становится…ты выглядишь превосходно!», «Очень крутая фигура!», «С каждым днем ты выглядишь все более привлекательней!», «Ким, ты самая красивая женщина на планете! Завидую твоему мужу!», «Широкие бедра и шикарный бюст, как же это красиво! Такая фигура не оставит равнодушным никого!», «Красивая», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад прославленная звезда американского телепроекта «Семейство Кардашьян» опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которую фолловеры Сети прозвали – «публикацией дня».На фото Ким запечатлена стоящей у зеркала в крохотном бикини и с полотенцем на голове. Несмотря на то, что под снимком Кардашьян в очередной раз прорекламировала свою новую губную помаду, которой она якобы как раз красит губы, многочисленные подписчики обратили внимание не на нее. Прямо-таки все пользователи указали на невероятно упругое тело Кардашьян и на ее совершенную кожу.Стоит отметить, что Ким Кардашьян никогда не скрывала того, что не любит спортзалы, поэтому, в отличие от других знаменитостей, она довольно часто обращается к пластическому хирургу, чтобы привести свое тело в необходимый вид. Как бы то ни было, но этот факт никогда не влиял на известность американской звезды.