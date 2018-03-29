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Влад Кадони сцепился с Ириной Донцовой

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони принялся выяснять отношения с Ириной Михайловой Донцовой.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что возлюбленный Майи Донцовой – Алексей Купин решил улететь отдыхать в Египет со своим лучшим другом Романом Капаклы. Несмотря на то, что сама девушка против отпуска своего молодого человека, ее мама заняла сторону потенциального зятя.

Влад Кадони сцепился с Ириной Донцовой

Влад Кадони не смог спокойно наблюдать за этой ситуацией и заявил, что Алексей просто обязан проводить отпуск со своей женщиной, а не с друзьями. Также телеведущий добавил, что уверен в том, что если Купин отправиться в Египет с Капаклы, то он обязательно изменит своей избраннице и привезет с отдыха целый букет венерических заболеваний.

Кадони просто-таки убежден, что потом все эти заболевания Алексей передаст Майе, а ведь молодые люди планируют совсем скоро не только сыграть свадьбу, но и родить малыша. Дабы избежать печальной истории во всем этом, Влад настаивает не допустить поездки Купина в Египет.

Влад Кадони сцепился с Ириной Донцовой

Ирина Донцова же считает, что переживать раньше времени не стоит и даже вступилась в защиту будущего зятя, заявив, что уверена в том, что Алексей не изменит. Ее слова еще больше разозлили телеведущего.

«Вы не налаживаете общение! То есть получается, где нормальная ситуация, она видит измену, а где он реально собрался изменять, она его прикрывает! Вы в своем уме, Ирина Михайловна?», - заявил Влад.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:57
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