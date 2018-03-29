Влад Кадони сцепился с Ириной Донцовой

«Вы не налаживаете общение! То есть получается, где нормальная ситуация, она видит измену, а где он реально собрался изменять, она его прикрывает! Вы в своем уме, Ирина Михайловна?», - заявил Влад.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что возлюбленный Майи Донцовой – Алексей Купин решил улететь отдыхать в Египет со своим лучшим другом Романом Капаклы. Несмотря на то, что сама девушка против отпуска своего молодого человека, ее мама заняла сторону потенциального зятя.Влад Кадони не смог спокойно наблюдать за этой ситуацией и заявил, что Алексей просто обязан проводить отпуск со своей женщиной, а не с друзьями. Также телеведущий добавил, что уверен в том, что если Купин отправиться в Египет с Капаклы, то он обязательно изменит своей избраннице и привезет с отдыха целый букет венерических заболеваний.Кадони просто-таки убежден, что потом все эти заболевания Алексей передаст Майе, а ведь молодые люди планируют совсем скоро не только сыграть свадьбу, но и родить малыша. Дабы избежать печальной истории во всем этом, Влад настаивает не допустить поездки Купина в Египет.Ирина Донцова же считает, что переживать раньше времени не стоит и даже вступилась в защиту будущего зятя, заявив, что уверена в том, что Алексей не изменит. Ее слова еще больше разозлили телеведущего.