После драки с Лерой Голд Настя Балинская жалуется на ужасные головные боли

«Я пришла просто на разговор к Лере на островах. У нас началась перепалка из-за ее негатива в мою сторону, а когда она перешла на оскорбления, я кинула в нее бумажным пакетом, она в меня швырнула стеклянную банку, стакан и все возможные фрукты, в том числе кокос, который попал мне в висок. Две недели я не была у врача, потому что на Сейшелах мне предложили только МРТ, которое по медицинским показаниям мне делать нельзя (левым ухом ничего не слышу, было шунтирование, и шунт вывалился в голову)», - рассказала Балинская.

Обворожительная блондинка пострадала из-за своего боевого темперамента, но до сих пор так и не смогла выяснить до конца отношения со своей соперницей. Оказывается, что девушки не смогли поделить одного парня – Алексея Кудряшова, за что Настя и получила от Леры в висок кокосом. Теперь, по словам Балинской, она не может спокойно спать по ночам, ведь ее постоянно мучают боли в голове.Несколько часов назад Анастасия написала в официальном блоге реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором и рассказала телезрителям, как на самом деле началась потасовка и к чему она привела.Когда же блондинка вернулась в Москву, она тут же поехала к врачу, лечение которого Насте не помогло. Сейчас девушка уверяет, что ежедневно у нее ужасно болит голова и это влияет на ее раздражительность и вспыльчивость.