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Ольга Рапунцель заблокировала сестру в социальных сетях

Ольга Рапунцель продолжает не скрывать свою нелюбовь к младшей сестре Алене Савкиной, которая не так давно пришла на прославленную телестройку «Дом-2».

Ольга Рапунцель заблокировала сестру в социальных сетях

Пока Алена не появилась на реалити-шоу, многочисленные зрители были уверены, что отношения между Ольгой и ее родственницей просто безупречны, так как сестры постоянно поддерживали друг друга не только в разговорах, но и в социальных сетях. Однако, как показывают эфиры, все далека не идеально, ведь сейчас между девушками воцарила настоящая война.

Сначала Рапунцель старшая всех поразила своим сообщением о том, что все на телепроекте принадлежит именно ей и даже само шоу ее, поэтому родственнице нет, что на нем делать. Как бы то ни было, но Алена не растерялась и очень крепко взялась не только за само реалити, но и за бывшего возлюбленного старшей сестры. Именно это привело к тому, что девушки перестали находить общий язык.

Ольга Рапунцель заблокировала сестру в социальных сетях

В конечном итоге большое количество скандалов и размолвок привели к тому, что Ольга решила заблокировать Алену в социальных сетях и на телефоне. Стоит отметить, что после неоднократных попыток связаться с сестрой, Савкина уже готова была сдаться и ответить Ольге тем же, однако Илья Яббаров настоял на другом. Возлюбленный младшей сестры Рапунцель убедил Алену, что ей с Ольгой нужно обязательно поговорить по-сестрински.

«У Яббарова без Рапунцель на «Доме-2» ничего не получится!», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:54
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