Анастасия Ендальцева оказалась протеже Ольги Бузовой

Не так давно на реалити-шоу появилась новенькая девушка, которая в первый же день прихода привлекала к своей личности внимание многочисленных зрителей. Ведь придя на проект, эффектная брюнетка не струсила и буквально бросила вызов одной из ведущих телешоу. Анастасия заявила, что не только затмит Ольгу, чем обратить на себя внимание Романа Гриценко, но и «щелкнет Бузову по носу».Только вот на днях стало понятно, что такие громкие слова Ендальцева высказывала не просто так. В Сети ходят слухи, что все словечки Анастасии были с самого начала продуманы до мелочей редакторами и руководством реалити и даже самой Ольгой Бузовой.Как стало известно, Бузова и Ендальцева были знакомы уже давно, еще до прихода Насти на проект. В личном микроблоге новенькой участницы телепроекта есть фотография, которая свидетельствует о том, что брюнетка познакомилась с телеведущей на съемках одного из ее многочисленных клипов.Конечно же, что теперь телезрители не удивляются, почему Анастасия не побоялась так громко бросить вызов Ольге . Сейчас Ендальцеву многие даже принялись называть – протеже Бузовой. Стоит заметить, что теперь становится понятным, почему брюнетка ведет себя настолько нагло и самоуверенно в эфирах реалити-шоу.