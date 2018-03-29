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Анастасия Ендальцева оказалась протеже Ольги Бузовой

Новенькая участница телестройки «Дом-2» Анастасия Ендальцева попала на проект не просто так, а под покровительством прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Не так давно на реалити-шоу появилась новенькая девушка, которая в первый же день прихода привлекала к своей личности внимание многочисленных зрителей. Ведь придя на проект, эффектная брюнетка не струсила и буквально бросила вызов одной из ведущих телешоу. Анастасия заявила, что не только затмит Ольгу, чем обратить на себя внимание Романа Гриценко, но и «щелкнет Бузову по носу».

Анастасия Ендальцева оказалась протеже Ольги Бузовой

Только вот на днях стало понятно, что такие громкие слова Ендальцева высказывала не просто так. В Сети ходят слухи, что все словечки Анастасии были с самого начала продуманы до мелочей редакторами и руководством реалити и даже самой Ольгой Бузовой.

Как стало известно, Бузова и Ендальцева были знакомы уже давно, еще до прихода Насти на проект. В личном микроблоге новенькой участницы телепроекта есть фотография, которая свидетельствует о том, что брюнетка познакомилась с телеведущей на съемках одного из ее многочисленных клипов.

Анастасия Ендальцева оказалась протеже Ольги Бузовой

Конечно же, что теперь телезрители не удивляются, почему Анастасия не побоялась так громко бросить вызов Ольге . Сейчас Ендальцеву многие даже принялись называть – протеже Бузовой. Стоит заметить, что теперь становится понятным, почему брюнетка ведет себя настолько нагло и самоуверенно в эфирах реалити-шоу.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:08
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