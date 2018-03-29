Катя Жужа пожалела животных, сгоревших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

«Посвящаем погибшим животным (200 душ) в контактном зоопарке в Кемерово.... " Спасибо Человекам, что нас закрыли в клетки. Мы были как игрушки для маленьких детей. К нам дети приходили...трепали нас за ушки, Давали нам вкусняшки, чтоб было веселей.. Мы были лишь доходом для тех, кто нас придумал... Мы были лишь витриной, где деньги все решат... Когда случилось горе, никто про нас не вспомнил, Никто не слышал криков несчастных малышат... Потом мы улетели...туда, где нету клеток.. Туда, где нет пожара, и денег тоже нет... И встретили на небе к нам приходивших деток, Которые спросили: "А мамы с папой нет?...".. Скажите, человеки, вам сколько надо денег, Чтоб вам хватило, гадам, насытиться сполна? И сколько надо жизней животных беззащитных, Чтоб вашу алчность гадскую заполнить бы до дна???...."», - написала Катя.

Несмотря на то, что телеведущая решила покинуть телестройку и посвятить себя своей дочери и новому возлюбленному, за ее личной жизнью по-прежнему активно наблюдают многочисленные зрители. Ежедневно обворожительная брюнетка публикует у себя на странице новые фотографии и видеоролики, некоторые из которых попадают под жесткую критику хейтеров.Как бы то ни было, но последняя публикация Екатерины очень многие пользователи Сети поддержали, ведь Жужа посвятила ее животным, которые сгорели в страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».