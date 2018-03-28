Лена Миро цитатой из «Мастера и Маргариты» высмеяла «сочувствующих» звезд

«Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф. Да, погиб, погиб... но мы то ведь живы!», - написала Елена.

Несколько дней назад в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» произошла чудовищная трагедия, которая забрала жизнь десятков людей, большая часть которых оказались невинные маленькие дети.Большое количество знаменитостей сразу же отреагировали на сообщение о такой жуткой трагедии. Буквально все звезды принялись публиковать у себя на страницах в социальных сетях фотографию одинокой свечи и посты соболезнования семьям погибших.По мнению Лены Миро, многие знаменитости на самом деле не испытывают грусти и не соблюдают траур из-за трагедии в Кемерово. Несколько часов назад эпатажный блогер опубликовала в Сети новый пост, в котором в очередной раз высмеяла «сострадающих» звезд.Стоит заметить, что Миро сделала это довольно оригинально: фотографией танцующей на столе Ксении Бородиной и цитатой из «Мастера и Маргариты».