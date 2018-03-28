Евгения Феофилактова представляет жуткие картины трагедии в Кемерово
Бывшая участница эпатажно-известной телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова заявила поклонникам, что не может прийти в себя после страшной трагедии в Кемерово.
Несмотря на то, что звезда реалити-шоу довольно давно покинула Периметр, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Обворожительная блондинка ежедневно радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, на которых демонстрирует счастье, достаток и успешность.
Как бы то ни было, но жуткая трагедия, которая произошла 25 марта в городе Кемерово, очень повлияла на Евгению. Несколько часов назад Феофилактова опубликовала в личном микроблоге душераздирающий видеоролик, под которым оставила отчаянный пост.
Нужно сказать, что буквально все фолловеры Сети поддержали крик грусти и печали Евгении.
Несмотря на то, что звезда реалити-шоу довольно давно покинула Периметр, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Обворожительная блондинка ежедневно радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, на которых демонстрирует счастье, достаток и успешность.
Как бы то ни было, но жуткая трагедия, которая произошла 25 марта в городе Кемерово, очень повлияла на Евгению. Несколько часов назад Феофилактова опубликовала в личном микроблоге душераздирающий видеоролик, под которым оставила отчаянный пост.
«Я не могу прийти в себя. Не могу ночами уснуть. Я сама мама, боже, мне так жалко малышей. Особенно, когда услышала на одном видео, как беспомощно кричит от страха и безысходности мальчик в огне: «МАМА, мамочка!» Пишу и рыдаю. Ну почему мир так жесток?», - пишет экс-участница «Дома-2».
Нужно сказать, что буквально все фолловеры Сети поддержали крик грусти и печали Евгении.
«Очень жалко. Третий день реву. Сердце сжимается от боли», «Читаю и плачу снова и снова…бедные детки! Господи за что им такое? Страшно!», «Такая боль, ужасно, сердце плачет», «Душа разрывается на куски, как больно за деток», «Невинные ангелочки! Простите нас!!», - пишут комментаторы.