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Евгения Феофилактова представляет жуткие картины трагедии в Кемерово

Бывшая участница эпатажно-известной телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова заявила поклонникам, что не может прийти в себя после страшной трагедии в Кемерово.

Несмотря на то, что звезда реалити-шоу довольно давно покинула Периметр, за ее жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Обворожительная блондинка ежедневно радует своих подписчиков яркими и эффектными фотографиями, на которых демонстрирует счастье, достаток и успешность.

Евгения Феофилактова представляет жуткие картины трагедии в Кемерово

Как бы то ни было, но жуткая трагедия, которая произошла 25 марта в городе Кемерово, очень повлияла на Евгению. Несколько часов назад Феофилактова опубликовала в личном микроблоге душераздирающий видеоролик, под которым оставила отчаянный пост.

«Я не могу прийти в себя. Не могу ночами уснуть. Я сама мама, боже, мне так жалко малышей. Особенно, когда услышала на одном видео, как беспомощно кричит от страха и безысходности мальчик в огне: «МАМА, мамочка!» Пишу и рыдаю. Ну почему мир так жесток?», - пишет экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что буквально все фолловеры Сети поддержали крик грусти и печали Евгении.

Евгения Феофилактова представляет жуткие картины трагедии в Кемерово

«Очень жалко. Третий день реву. Сердце сжимается от боли», «Читаю и плачу снова и снова…бедные детки! Господи за что им такое? Страшно!», «Такая боль, ужасно, сердце плачет», «Душа разрывается на куски, как больно за деток», «Невинные ангелочки! Простите нас!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:25
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