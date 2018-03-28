"Повелась на фейк". Бородина извинилась за ложные данные о жертвах в Кемерово

«#Кемеровомыстобой На этом видео фото деток и взрослых, которые погибли 25.03.2018 года в ТЦ «Зимняя Вишня» их 64 человека!!!! Кемерово мы скорбим вместе с вами! P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы!! На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети», - пишет телеведущая.

До сих пор не утихают разговоры о числе погибших в страшной трагедии, которая произошла несколько дней назад. Напомним, что 25 марта, в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни десятков людей.Такая жуткая трагедия не могла не задеть звезд российского шоу-бизнеса, некоторые из которых тут же принялись публиковать у себя на страницах в социальных сетях посты-скорби и призывов сдавать кровь и отправлять деньги пострадавшим в пожаре.Другие же знаменитости, поймав хайп, даже принялись заявлять, что жертв куда больше, чем говорит СМИ. Несколько часов назад Ксения Бородина обнародовала видеоролик погибших в Кемерово, под которым написала пост, где сообщила своим подписчикам точное количество жертв.