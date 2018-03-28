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Умер народный артист России Олег Анофриев

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный советский и российский актер театра и кино, режиссер, певец и автор песен Олег Андреевич Анофриев.

О такой страшной трагедии несколько минут назад в личном микроблоге сообщил заслуженный артист России, актер театра имени Е.Б.Вахтангова, а также телеведущий Алексей Олешко.

Умер народный артист России Олег Анофриев

«Только что не стало Олега Анофриева.......Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище...... Спасибо что одарили меня общением и дружбой...... Царствие небесное........», - написал в Сети артист.

Журналистам удалось связать с Олешкиным, которым актер рассказал, что всего час назад Анофриева не стало. Об этом Алексею сообщил внук народного артистка России. Также актер добавил, что Олег Андреевич был самым удивительным и блистательным артистом, которым он восхищался еще с детства.

«…В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками!», - отметил Олешко.


Умер народный артист России Олег Анофриев

Олег Анофриев всем известный по таким кинокартинам: «Очень синяя борода», «Алые паруса», «Где обедал воробей?», «Кот в мешке», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Первый рейцс», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Человек с бульвара Капуцинов», «Бременские музыканты» и т.д.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:32
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